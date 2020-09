Hohwacht

„Es gibt hier tolle Motive“, schwärmt Produktionsleiter Henning Falk. Sein Team arbeitet am Film „Du lebst nur einmal“ aus der Katie-Ffjord-Reihe. Es geht um Liebe, Tod und das schwierige Verhältnis von Mutter und Tochter. Die Kulisse des Genueser Schiffs ist der Platz, an der die eigentliche Handlung spielt, auch wenn das Team in Ascheberg und am Leuchtturm von Behrensdorf Szenen eingefangen hat. Von den 21 Drehtagen verbrachte das Team elf im Kreis Plön. Ein Liebesfilm gedreht an der Ostsee und der Holsteinischen Schweiz. Falk, der in der Müritz-Region groß geworden ist, ist begeistert vom Meer, dem Hügelland und den Formen des Genueser Schiffs. Noch bis Ende der Woche dauern die Arbeiten an.

Lesen Sie auch:Herzkino in der Holsteinischen Schweiz

Anzeige

Dann übergibt das ZDF die Hotelklinke direkt an die ARD. Die beliebte Serie „Die Kanzlei“ bekommt einen eigenen Filmableger. Unter dem Arbeitstitel „Springflut“ entsteht das sogenannte Spin-off bis zum 14. September in Norddeutschland. Gedreht wird unter anderem in Hohwacht – wieder vor dem Genueser Schiff. Neben Sabine Postel (Isa von Brede) und Herbert Knaup ( Markus Gellert) stehen für den 90-minütigen Film auch die „Kanzlei“-Größen Sophie Dal ( Yasmin Meckel) und Katrin Pollitt ( Gudrun Wohlers) vor der Kamera. Zudem hat Marie Anne Fliegel einen erneuten Einsatz als Isas Mutter Marion von Brede.

Weitere KN+ Artikel

Hohwachter Bürgermeister freut sich über die Werbung

Bürgermeister Karsten Kruse weiß, warum Hohwacht ein so beliebter Filmort ist. „Die schöne Landschaft und die schöne Gegend.“ Er sieht die Fernsehleute gern in seinem Ferienort. Eine bessere Werbung kann es kaum geben, auch wenn Hohwacht nicht direkt genannt wird. Und Hohwacht ist eine sehr beliebte Filmkulisse in den vergangenen Jahren. Kruse hat noch in keinem Streifen mitgespielt, dafür aber in einem Milram-Werbefilm. Bei der NDR-Landpartie stand er ebenfalls vor der Kamera.

Heino Ferch und Barbara Auer drehten in Hohwacht Krimis

Die Schönheiten Hohwachts und besonders das markante Genueser Schiff locken immer wieder Filmteams an. 2014 bis 2019 entstanden mehrere ZDF-Krimis mit Barbara Auer und Heino Ferch als ermittelnde Kommissare. Im ersten Teil „Tod eines Mädchens“ fand man die Leiche an der Seebrücke in Alt-Hohwacht. Auch im zweiten Teil stürmte Heino Ferch als Kommissar über den Strand in Alt-Hohwacht zum Tatort.

2006 standen Hannelore Hoger und Friedrich von Thun vor der Kamera und dem Genueser Schiff. Sie drehten eine Folge von „Die vier Meerjungfrauen“.

Die ARD-Komödie „Tollpension“ entstand 2006 am Strand von Alt-Hohwacht, das sich in den fiktiven Ort „Södenhagen“ verwandelte.

Unter anderem Caroline Peters und Julia Jäger drehten 2003 in Hohwacht für den NDR die dramatische Komödie „Schöne Frauen“.

SEK-Team in Uniform als Komparsen

Im selben Jahr kam ein ZDF-Team nach Hohwacht, um den Krimi „Die Stille vor dem Schrei“ zu drehen. Dabei ließ der Produzent ein echtes SEK-Team der Polizei auftreten. Es spielten damals in den Hauptrollen unter anderem Thomas Sarbacher, Rainer Strecker und Annette Uhlen.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.