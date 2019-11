Bis 2030 will die Stadt Preetz klimaneutral sein. Für ein Viertel des CO2-Ausstoßes sorgt laut Auskunft von Klimaschutzmanagerin Marret Bähr der Verkehr. Einsparungsmöglichkeiten sollen nun in einem Mobilitätskonzept ausgelotet werden, für das Preetz auch die Umlandgemeinden mit ins Boot holen will.