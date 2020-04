Kfz-Zulassung in Plön fährt wieder hoch

Plön

Zuletzt arbeiteten nur noch vier von acht Mitarbeitern ständig in den Büros. Damit sollte verhindert werden, dass bei einer Infektion eines Kollegen gleich alle übrigen ebenfalls in Quarantäne hätten gehen müssen. Mit strengen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen sind jetzt wieder alle gleichzeitig an Bord. Dazu gehören „Spuckschutz-Scheiben“ und ein Sicherheitsdienst, der in den nächsten Tagen vor der Zulassungsstelle für die Einhaltung der Abstände in der Warteschlange sorgt. Mit mehr Personal können naturgemäß auch wieder mehr Anträge bearbeitet werden.

Diese Spielregeln gelten ab dem 27. April:

Der Kreis bittet die Kunden, einen Mund-Nasen-Schutz zu benutzen.

Termine gibt es wie bisher nur online unter der Adresse www.kreis-ploen.de/Onlinedienste. Die Terminbuchung kann für 14 Tage im Voraus erfolgen, aber nur auf die Uhrzeit genau.

Zwischen 7.30 und 8 Uhr können angemeldete (!) Gewerbetreibende und Zulassungsdienste ihre Unterlagen abgeben. Die Abholung erfolgt nach Absprache.

Neu ist ein Schalter nur für die Abmeldung von Fahrzeugen. Hier kann man auch ohne einen Termin erscheinen.

Weiterhin gilt, dass systemrelevante Fahrzeuge Vorrang haben und sich über zulassung@kreis-ploen.de anmelden können.

Die Zulassungsstelle ist montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und dienstags zusätzlich von 14.30 bis 17 Uhr geöffnet.

Öffnet bald auch die Kreisverwaltung?

„Zu meinem Bedauern muss es zunächst dabei bleiben, dass die Anliegen der Kunden ohne Termin nicht bearbeitet werden können“, sagte Landrätin Stephanie Ladwig. Sie ist aber zuversichtlich, dass die ab nächster Woche geltende erweiterten Möglichkeiten der Kfz-Zulassungsstelle zu einer Entspannung der Lage beitragen wird. Sie hofft weiter, dass sich der positive Trend bei den Infektionszahlen fortsetzt und die Kreisverwaltung sich Schritt für Schritt wieder für alle Bürger öffnen kann.