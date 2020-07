Jeden Tag ein neues Abenteuer: Eine Woche lang haben die Rotfüchse, Aschebergs Pfadfinder, den Plöner See mit dem Kanu oder dem Fahrrad erkundet, haben das Klettern oder Zeltaufbauen geübt oder den Tierpark bei Malente besucht. Am Wochenende stehen die großen Abzeichen-Prüfungen an.