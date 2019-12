Die zweitgrößte Stadt im Kreis Plön bleibt in den roten Zahlen. Mit einem Fehlbetrag von 357.000 Euro geht Schwentinental ins neue Haushaltsjahr. Am 12. Dezember wird der Haushalt für 2020 in der Stadtvertretung verabschiedet. Grund- und Gewerbesteuern steigen. Auch der Schuldenstand macht Sorgen.