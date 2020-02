Als der Five Blues Lake Nationalpark in Belize 1992 eröffnet wurde, war es ein Vorzeigemodell: Erstmals wurde die einheimische Bevölkerung in die Verwaltung mit eingebunden. Doch das Erfolgsmodell scheiterte. Die Gründe dafür untersuchte jetzt Malin Delfs aus Preetz im Rahmen ihrer Masterarbeit.