Stadtfeste auf verlorenem Posten

In Plön ist noch nichts offiziell abgesagt. Die Stadt wartet die Vorgaben des Landes Schleswig-Holstein ab, was „ Großveranstaltung“ bedeutet, erläutert Caroline Backmann, Leiterin der Tourist Info Plön. Es ist allerdings jetzt schon schwer vorstellbar, dass das Stadtbuchtfest nicht ins Wasser fällt. Es ist für den 21. bis 23. August geplant, Tausende von Besuchern werden erwartet. Ebenso ist es mit dem Flohmarkt in der Plöner Innenstadt, der am 9. Mai stattfinden soll. Und ob dieses Jahr im Schlossgarten gepicknickt werden kann, wird von der Stadtverwaltung auch erst am Montag bewertet. Ebenso eine Entscheidung zu den Mondscheinkonzerten im Bootshafen.

Plön will Veranstaltungen an Lage anpassen

Die Tourist-Chefin ist sich sicher, dass in Plön im Sommer Veranstaltungen stattfinden. „Wir müssen abwarten, inwieweit das Reisen dann möglich ist. Wer ist dann unsere Zielgruppe? Sind wir unter uns?“ Es könne auch eine Veranstaltungsreihe für die Einheimischen angeboten werden. In den kommenden Tagen werde sich darüber Gedanken gemacht. „Es wird auf jeden Fall Veranstaltungen geben, aber angepasst an die Situation“, verspricht Caroline Backmann.

Biker-Wochenende und Korntage auf der Kippe

Das Biker-Weekend, dem Treffpunkt Hunderter von Motorradfahrern in Plön, muss vermutlich auch abgesagt werden, sagte am Donnerstag Heinz Kopplin, einer der Veranstalter. Noch läuft auf der Homepage der Countdown bis zum Event Anfang Juli. Die endgültige Entscheidung fällt in diesen Tagen.

Die Probsteier Korntage stehen auf der Kippe: Eigentlich sollte die Auftaktveranstaltung zum Strohfigurenwettbewerb am 26. Juli in Schönberg stattfinden, doch der Tourismusverband Probstei ist sich noch unsicher, ob das Event ausgerichtet wird. In einer Telefonkonferenz soll geklärt werden, ob die Korntage abgesagt werden, oder vielleicht in anderer Form stattfinden. Für den Strohfigurenwettbewerb sieht es schlecht aus: Aufgrund des Kontaktverbots konnten sich die Teams weder treffen noch an den Figuren bauen. Bei der Eröffnung in Lutterbek kamen im vergangenen Jahr rund 500 Menschen zusammen, mit einer ähnlichen Anzahl wäre unter normalen Umständen in diesem Jahr ebenfalls zu rechnen, erklärt Nico Redlin, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Probstei. Die Entscheidung werde am Freitag bekannt gegeben. Auch, ob das Seebrückenfest in Schönberg stattfinden kann, ist nach Angaben des Veranstalters noch nicht sicher.

Kein Stadtfest und Landmarkt in Lütjenburg

In Lütjenburg fallen in diesem Jahr das Stadtfest, zu dem im vergangenen Jahr rund 10.000 Gäste kamen, und der Landmarkt aus, gab Bürgermeister Dirk Sohn bekannt. Auch, wenn es erste Lockerungen für die Geschäfte gibt, warnt Sohn die Bürger vor Unachtsamkeit und rät zur Einhaltung der hygienischen Vorschriften und Abstandsregeln: „Noch ist die Krise nicht vorbei.“

"Für Hohwacht ist Corona eine Katastrophe"

Das Ostseebad Hohwacht muss notgedrungen auf die 17. Hohwachter Boogie-, Blues- und Folknächte verzichten. Tourismus-Chefin Grit Wenzel erwartet, dass noch klargestellt wird, ab welcher Personenzahl Veranstaltungen durchgeführt werden dürfen. Für den Ferienort sei Corona eine „Katastrophe“. Sie hofft, auf Erleichterungen für Hotels, Pensionen und Restaurants. Natürlich unter Auflagen.

Preetz verzichtet auf Schusterfest und Oldtimertreffen

In Preetz fallen die für Ende April und Mai geplanten Veranstaltungen zum Stadtjubiläum „150 Jahre Stadtrechte“ mit dem zweitägigen Schusterfest aus. „Wir wollen das Jubiläum aber nicht komplett ohne Veranstaltungen über die Bühne gehen lassen“, sagt Bürgermeister Björn Demmin, der gleichzeitig Vorsitzender des Stadtmarketing-Vereins Schusterstadt Preetz ist. „Wir werden in den nächsten Wochen oder Monaten entscheiden, ob wir im Herbst noch etwas machen.“ Das Schusterfest aber werde ersatzlos gestrichen.

Auch zum Oldtimertreffen auf dem Marktplatz am 9. August rollen keine chromblitzenden Fahrzeuge an. Was mit dem Kunsthandwerkermarkt am 6. September sei, habe man noch nicht entschieden, so Demmin. Eine Absage sei jedoch sehr wahrscheinlich. Wenn es eine Möglichkeit gebe, etwas im kleineren Rahmen veranstalten zu können, werde man das auch machen. „Und dann in der Innenstadt, um die Wirtschaft zu stärken.“ Als Beispiel nannte er ein Open-Air-Kino auf dem Marktplatz. Man müsse aber erst mal die genaue Definition der Landesregierung zu „ Großveranstaltungen“ abwarten.

Aufgrund der aktuellen Coronalage mache es keinen Sinn, das Selenter Wochenende am 8. und 9. August – das erstmals nach langer Pause wieder ins Programm aufgenommen worden war – zu veranstalten, erklärt Organisator Udo Petersen. „Ich habe meine Planungen abgebrochen und hoffe auf bessere Zeiten im nächsten Jahr.“

Möltenorter Hafenfest vor dem Aus

Und das Möltenorter Hafenfest in Heikendorf? Die dreitägige Sommerparty am Strand sollte eigentlich vom 14. bis 16. August laufen. Heikendorfs Bürgermeister Tade Peetz geht von einer Absage aus – schade, sagt er, „aber Gesundheit geht vor Festspaß.“ Rund 2000 Besucher waren im vergangenen Jahr zum Hafenfest gekommen.

