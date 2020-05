Bilderbibel wird ins Licht gerückt

Die Bilderbibel von 1490 in der Preetzer Klosterkirche gilt deutschlandweit als einmaliger historischer Schatz. Die „Klosterfreunde“ engagieren sich für die Restaurierung der 139 Tafelbilder. Eine Förderung des Kreises ermöglichte nun eine indirekte Beleuchtung und rückt die Bilder ins rechte Licht.

Von Signe Hoppe