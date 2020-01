Mehr als 2500 Euro für Schule und Kita

Stolpe

Bei einem Helferfrühstück am Wochenende im Dorfgemeinschaftshaus, mit dem sich die Gemeinde Stolpe für das ehrenamtliche Engagement bedankte, wurde das gesammelte Geld übergeben. Matthias Stührwoldt, Vorsitzender des Vereins Stolpe kulturell, überreichte die Spenden an Lehrer Renko Oloff von der örtlichen Grundschule sowie an Marina Giese-Gerndt, stellvertretende Leiterin der Kita Rappelsnuut'n.

Spendensumme für Ausflüge und Freikarten

Mit der Spende finanziert die Stolper Grundschule den Eintritt für das diesjährige Weihnachtsmärchen im Bad Bramstedter Kinder- und Jugendtheater sowie einen Ausflug in den Freizeitpark in Tolk. Die Kitakinder können sich auf ein technisch aufwendiges Wasserspiel freuen, das im Frühjahr eingebaut und zum Dorffest im Juni eingeweiht werden soll. Die Steppkes erhalten zudem Freikarten für das Gastspiel der Harzer Puppenbühne im November im Dorfgemeinschaftshaus, organisiert vom Verein Stolpe kulturell. Der Verein hatte sich auch um den Stolper Adventskalender gekümmert.

Bei der vierten Auflage der Veranstaltungsreihe öffneten viele Familien sowie örtliche Vereine, die Feuerwehr und die Gemeinde in der Vorweihnachtszeit ihre Türen und luden zu Gespräch, Austausch und Aktivitäten ein.

