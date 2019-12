Plastikverbot! Kein Herz für Trauernde?

Die Friedhofsverwaltung in Lütjenburg ist streng, wenn es um das Plastikverbot geht. Nach Totensonntag räumten die Mitarbeiter an die 100 Gestecke beiseite, die Angehörige auf die Gräber niedergelegt hatten. Friedhofsverwalter Michael Langholz erklärt, warum das so ist.

Von Hans-Jürgen Schekahn