Das ist Plöns erste Balkon-Solaranlage

Aus der Steckdose von Bürgervorsteherin Mechtilde Gräfin von Waldersee und Lebensgefährte Klaus Marquardsen kommt zusätzlich zum Strom der Stadtwerke nun auch Öko-Strom von der eigenen Solaranlage. Die hängt vom Geländer des Balkons herunter, wurde in 30 Minuten angebracht, misst 170 mal 100 Zentimeter und hat samt Montage 500 Euro gekostet.

Trifft Sonnenlicht auf die Oberfläche der sogenannten Fotovoltaik-Anlage, wandelt diese die Sonnenenergie in Strom um. Das funktioniert auch bei bewölktem Wetter. Bei direkter Sonneneinstrahlung ist die Leistung aber am stärksten - bei von Waldersee 340 Watt. Der Strom wird dort über eine separate Außen-Steckdose in das Stromnetz der Wohnung eingespeist. Im Jahr können damit bis zu 270 Kilogramm CO2 eingespart werden. In Euro gerechnet können jährlich um die 50 Euro an Stromkosten eingespart werden. Nach 10 Jahren lohnt sich die Balkon-Anlage für 500 Euro dann auch finanziell.

Bürgerinitiative will mit den Balkon-Anlagen CO2 sparen

Hinter der Idee der Balkon-Solaranlage steht die Bürgerinitiative Agenda 2030, die in Plön die Umweltziele der Vereinten Nationen umsetzen will. Ihr Vorsteher Klaus Marquardsen "Wenn Plön sich nach der geplanten Mitgliedschaft im Klimabündnis dazu verpflichtet, alle fünf Jahre die CO2-Emission um 10 Prozent zu reduzieren.

"Ein Solarmodul deckt in einem Zwei-Personen-Haushalt das Grundrauschen ab, sprich die Stand-By-Geräte oder etwa den Kühlschrank. Alles, was nebenbei versorgt wird", erklärt Christian Schlosser, Mitglied der Bürgerinitiative, der mit Kollege Frank Dessau die Fotovoltaik-Anlage angebracht hat. Mit mehr Solarmodulen würde mehr Strom als benötigt produziert werden. "Da schenkt man dann etwas dem öffentlichen Stromnetz."

Eine Balkon-Solaranlage mit 600 Watt Leistung kann ohne Genehmigung der Stadtwerke angebracht werden. Mieter sollten allerdings ihre Vermieter fragen. Rund 25 bis 30 Jahre halten die Solarmodule, danach lässt ihre Leistung etwas nach. Ein Balkon nach Süden hin fährt die beste Sonnenleistung ein.

Bürgervorsteherin hofft auf Nachahmer

"Wir haben jetzt immer mehr Sonnentage im Jahr, deshalb sollten wir die auch alle nutzen", sagt Mechtilde Gräfin von Waldersee. "Viele Plöner haben einen Balkon und die Anlage stört ja nicht." Sie habe das lediglich mit dem Denkmalschutz absprechen müssen. "Weil wir hier das Plöner Schloss im Rücken haben und da muss alles geprüft werden."

Ursprünglich sollte die Anlage bereits im März installiert werden. Da die Solarmodule aber aus China kommen, hatte sich die Lieferung in der Corona-Krise verzögert. "Jetzt freuen wir umso mehr. Wir wollen allen zeigen, dass jeder diese Technik nutzen kann. Das ist Strom von der Sonne und der ist kostenlos", sagt Marquardsen.

Plöns Klimamanager Sönke Hartmann befürwortet die Solaranlage ebenfalls. "Unser Ziel ist eine klimaneutrale Stadt bis 2050. Um das zu erreichen, müssen wir noch viel an CO2 einsparen. Die Solarmodule auf den Balkonen sind daher eine sinnvolle Sache.

Solaranlagen auf Schuldächern denkbar

Im öffentlichen Raum sei der Platz für Solaranlagen begrenzt. Es werde allerdings geprüft, ob Anlagen an den Schulgebäuden installiert werden können. "Denkbar wäre da zum Beispiel die Schule am Schiffsthal mit dem Flachdach oder die Breitenauschule. An der Rodomstorschule sind bereits Solarmodule angebracht", sagt Hartmann.

Wer über eine größere Fläche an Solarmodulen auf seinem Grundstück, Balkon oder Dach nachdenkt, kann auch als Privatperson Förderungen beantragen. Das geht etwa über die staatliche KfW-Bankengruppe, die das Programm " Erneuerbare Energien 270" aufgelegt hat. Oder über eine Fotovoltaik-Förderung mittels Einspeisevergütung, die durch das deutsche Erneuerbare-Energien-Gesetz geregelt wird.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.