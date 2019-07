Plön

Die Arbeitslosenquote rutschte im Juni damit noch einen Prozentpunkt tiefer und liegt bei 3,8 Prozent. Zum Vergleich: Im Juni 2018 lag die Quote bei 4,1 Prozent, vor zwei Jahren waren es 4,8 Prozent.

Für Juli und August wird mit einem Anstieg gerechnet

„Das ist ein sehr erfreuliches Ergebnis“, kommentiert Eylander die neuen Zahlen, die am Montag herausgegeben wurden. „Das aktuelle Sommerwetter passt zum Arbeitsmarkt im Kreis Plön.“ Wobei just am Montag ein paar Wolken aufzogen. Und auch die Agenturleiterin blickt ein kleines bisschen bedeckt in die nähere Zukunft. „In den Hochsommermonaten Juli und August rechne ich mit einem leichten üblichen Anstieg der Arbeitslosenzahlen.“ Neben Quartalsentlassungen spiele dann auch die Struktur des Arbeitsmarktes im Kreis mit seinem Mix aus tourismusnahem Gewerbe und vorrangig klein- und mittelständischen Betrieben eine Rolle. „Dennoch bin ich mir sicher, dass es durch diese saisontypischen Ausschläge keine nennenswerten Auswirkungen auf den langfristigen Trend am Arbeitsmarkt gibt“, so Eylander.

Zweitniedrigste Quote in Schleswig-Holstein

Mit der aktuellen Quote von 3,8 Prozent hat der Kreis Plön im landesweiten Vergleich die zweitniedrigste Arbeitslosenquote unter allen Kreisen. Spitzenreiter war und bleibt Stormarn (3,0), gleich gut ist Rendsburg-Eckernförde.

Dem Arbeitgeberservice von Agentur für Arbeit und Jobcenter sind im Kreis Plön im Juni 106 sozialversicherungspflichtige Stellen gemeldet worden – 47 weniger als vor einem Jahr. Dieser Trend hält schon länger an. Das, so Eylander, mache deutlich, dass viele Unternehmen im Kreis auf langfristige Bindungen setzen und sich dann nur bei entsprechender Auftragslage mit zusätzlichem Personal versorgen.