Nikkis Körbchen steht in der Werkstatt der Firma, wo Ursula Hintz an den Brillen arbeitet. In den Verkaufsraum darf sie allerdings nur ausnahmsweise. Es gibt Kunden, die mögen keine Hunde. Obwohl – wenn sie Nikki kennen würden, hätten sie eine andere Meinung. Die Hündin tapst an jeden Fremden mit ihrem typischen Dackelblick heran und bittet darum, möglichst sofort und lange gestreichelt zu werden. Stoppt man die Zärtlichkeiten, stupst Nikki einen mit der Schnauze an. Soll heißen: „Bitte, kraule mich weiter.“ Dabei gelten gerade Rauhaardackel eigentlich als „Kläffer“ und „Hackenbeißer“. Die Menschen hatten sie einst gezüchtet, um Füchse und Dachse aus ihrem Bau zu treiben. Bei Nikki ist davon angesichts ihrer Sanftmut nicht mehr viel übrig.

Ihr Lieblingsplatz im Geschäft ist vor der gläsernen Eingangstür. Ursula Hintz: „Das ist für sie wie Kino. Da kann sie in der Sonne liegen oder vorbei gehende Hunde anbellen.“ In der Werkstatt liegt sie gern im Körbchen und schläft. Die zweijährige Nikki weiß, wenn Frauchen arbeitet, muss sie still sein. Hintz: „Der Hund ist Balsam für die Seele.“ Das spüren auch andere Menschen. Wenn Nikki in ihrem typischen wackeligen Dackelgang und mit wippenden Ohren durch Plön gehe, zaubere das ein Lächeln in die Gesichter der Menschen, so ihre Beobachtungen.

Mit der Aktion „Kollege Hund“ wirbt der Tierschutzverein dafür, die Vierbeiner mit zur Arbeit zu nehmen. Zumindest dort, wo es der Chef und die Kollegen gestatten. „Es ist nicht gut für die Tiere, wenn sie den ganzen Tag allein in einer Wohnung eingesperrt sind“, sagt Vorsitzender Kemal Besic. Solche Fälle kämen leider auch im Kreis Plön vor. Es gebe häufig Familien, die sich bei der Hundehaltung einfach überschätzten.

Nicht nur das Tier, sondern auch die Firma profitiere. Studien belegten, so Besic, das Hunde am Arbeitsplatz das Betriebsklima verbesserten, den Stressabbau förderten und die Motivation steigerten. Der Vorsitzende des Tierschutzvereins, der in Kossau ein Tierheim betreibt, hat noch etwas anderes im Sinn mit der Aktion. Viele Berufstätige würden sich gegen einen Hund entscheiden, da sich bei ihnen Job und Tier nur schwer vereinbaren lassen. „Wenn mehr Hunde ihre Halter zur Arbeit begleiten dürften, könnten auch mehr Hunde aus dem Tierheim auf ein neues, liebevolles Zuhause hoffen.“

