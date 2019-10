Frisches Bio-Gemüse bereichert ab sofort den Mittagstisch, der in der Plöner Begegnungsstätte Alte Meierei Plönern und Gästen angeboten wird. Geerntet wird es in unmittelbarer Nähe auf den Flächen von „Land in Sicht!“, einem Beschäftigungsprojekt für Menschen mit Sucht- oder psychischen Problemen.