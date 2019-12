Noch ein letztes Mal rollt das runde Leder in Fußball-Verbandsliga Ost, bevor es dann auch die letzten Vereine der Liga endgültig in die Winterpause verschlägt. Interessant werden dürfte die Partie zwischen dem TSV Stein und dem Dobersdorfer SV, die sich am Sonntag (14 Uhr) gegenüberstehen.