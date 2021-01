Die Inzidenz im Kreis Plön liegt mit 47 sehr dicht an der Warngrenze von 50, über der der Kreis als Risikogebiet einzustufen ist. Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch (Stand 13.30 Uhr) 16 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Die Zahl der Corona-Patienten in Kliniken stieg um zwei auf 15.