Die Corona-Pandemie nimmt im Kreis Plön weiter an Fahrt auf. Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag (Stand 13.30 Uhr) zwölf Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Am Vortrag waren es für den Zeitraum sogar 16. 16 Menschen liegen mit Covid-19-Symptomen im Krankenhaus. Einer mehr als am Vortrag.