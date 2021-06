Das Gesundheitsamt hat am Dienstag (Stand 12 Uhr) den vierten Tag in Folge keine Corona-Neuinfektion im Kreis Plön gemeldet. Die Inzidenz liegt unverändert niedrig bei 3,1. Nur elf Menschen sind überhaupt noch als Positiv-Fälle bekannt (Vorwoche 19). 19 befinden sich in Quarantäne (32).