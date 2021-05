Die Corona-Inzidenz im Kreis Plön ist mit 22,5 so niedrig wie zuletzt am 8. April. Das Gesundheitsamt meldete am Freitag (Stand 12 Uhr) nur drei neue Infektionen binnen 24 Stunden. Die Zahl der positiv Getesteten ging auf 58 zurück (Vorwoche 82), die der Menschen in Quarantäne auf 107 (259).