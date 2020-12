Der Gesundheitsamt meldete den neunten Todesfall im Zusammenhang mit Corona. Demnach starb eine 87-Jährige, die an schwerwiegenden Vorerkrankungen litt. "Sie starb nicht an Covid-19, sondern mit der Krankheit", so der Kreis. Seit Freitag sind bis Montag (Stand 12.30 Uhr) elf Fälle hinzugekommen.