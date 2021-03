Plön

Im Kreis Plön sind die Corona-Zahlen vergleichsweise niedrig. Einen Überblick über die aktuelle Lage erhalten Sie einmal täglich an dieser Stelle:

Corona-Fälle im Kreis Plön seit Beginn der Pandemie: 983

Genesen: 909

Corona-Infizierte aktuell: 48

Todesfälle im Zusammenhang mit Corona: 26

In Quarantäne/Absonderung: 175

Im Krankenhaus: 8

7-Tage-Inzidenzwert: 17,09

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 22. März

Während deutschlandweit die Inzidenzzahlen steigen, sinkt sie im Kreis Plön auf 20,2. Der Kreis hat am Montag (Stand 12 Uhr) zwei Neuinfektionen gemeldet. Damit sind zurzeit 48 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Acht Corona-Infizierte müssen in der Klinik behandelt werden.

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 19. März

Das Gesundheitsamt hat am Freitag (Stand 12 Uhr) eine Neuinfektion innerhalb von 24 Stunden registriert. 34 Fälle kamen innerhalb einer Woche zusammen. Daraus errechnet sich eine Inzidenz von 26,4 (Vorwoche 21). Deutlich zurückgegangen ist die Zahl der Menschen in Quarantäne von 271 auf 196.

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 18. März

Das Gesundheitsamt registrierte am Donnerstag (Stand 13.30 Uhr) sechs Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die 7-Tage-Inzidenz stieg damit auf 28 (Vorwoche 20,2). Neun Patienten (vier) mit schweren Symptomen befinden sich in klinischer Behandlung. Aktuell gibt es noch 52 Infizierte (45).

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 17. März

Das Gesundheitsamt des Kreises hat am Mittwoch (Stand 12.30 Uhr) drei Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 25,6 (Vorwoche 21). In Quarantäne befinden sich 300 Männer und Frauen. Sechs Corona-Patienten mit schweren Symptomen liegen in Krankenhäusern.

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 16. März

Erreicht die dritte Welle jetzt den Kreis Plön? Das Gesundheitsamt meldete am Dienstag (Stand 13.30 Uhr) zehn Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 28,8 (Vorwoche 21). Das ist der höchste Wert sei Anfang März. Aktuell positiv getestet sind 53 Personen (59).

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 15. März

Während die Corona-Zahlen in Schleswig-Holstein und in Deutschland deutlich steigen, bleibt die Lage im Kreis Plön relativ stabil. Das Gesundheitsamt meldete am Montag (Stand 13 Uhr) übers Wochenende 14 Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Bewohner liegt bei 22,5 (Vorwoche 20,2).

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 12. März

Der Kreis Plön steht weiter in der Corona-Pandemie relativ gut dar. Das Gesundheitsamt meldete am Freitag (Stand 12 Uhr) drei Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Daraus errechnet sich eine 7-Tage-Inzidenz von 21 (Vorwoche 15,6). 48 Personen sind noch positiv getestet. 30 mehr als vor einer Woche.

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 11. März

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Kreis Plön bleibt auf einem relativ niedrigen Niveau. Berechnet auf sieben Tage und 100.000 Bürger liegt die Inzidenz bei 20,2 (Vorwoche 23,3). Am Donnerstag (Stand 14 Uhr) meldete der Kreis drei neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden.

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 10. März

Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch sieben Neuinfektionen. Das errechnet sich eine 7-Tage-Inzidenz von 21 (Vorwoche 28,8). Wegen technischer Probleme übermittelte die Behörde keine weiteren Corona-Daten zu diesem Tag.

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 9. März

Das Gesundheitsamt meldete am Dienstag (Stand 13.30 Uhr) nur zwei Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das ist einer der niedrigsten Zuwächse der letzten Wochen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 21 (Vorwoche 27,2). Von den insgesamt 924 Infizierten sind 839 genesen. 59 (84) sind noch positiv getestet.

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 8. März

Das Corona-Geschehen im Kreis Plön bleibt relativ entspannt. Das Gesundheitsamt meldete am Montag (13.30 Uhr) zwölf Neuinfektionen übers Wochenende. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 20,2 (Vorwoche 35). Aktuell noch positiv getestet sind 57 Menschen (83). In klinischer Behandlung sind 5 Menschen (9).

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 5. März

Die Corona-Lage im Kreis Plön entspannt sich weiter. Das Gesundheitsamt meldete am Freitag (Stand 13 Uhr) nur zwei Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt auf 15,6 (Vorwoche 42,7). Sie liegt damit wieder auf dem Niveau vor einem Massenausbruch in einem Altenheim vor 14 Tagen.

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 4. März

Das Corona-Geschehen im Kreis Plön hat sich am Donnerstag weiter beruhigt. Das Gesundheitsamt meldete sechs Neuninfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 23,3 (Vorwoche 37,3). Neun Menschen sind mit Corona in klinischer Behandlung. Um den Jahreswechsel lag die Zahl noch bei 23.

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 3. März

Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch (Stand) 13.30 Uhr) sieben Neuinfektionen binnen eines Tages. Die Inzidenz stieg leicht im Tagesvergleich auf 28,,8 (Vorwoche 39,6). Die Zahl der Menschen in Quarantäne ist gestiegen auf 266 (plus 75). Seit März 2020 haben sich 904 Menschen infiziert.

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 2. März

Nach einem Corona-Ausbruch in einem Altenheim mit über 30 Neuinfektionen scheint sich das Geschehen im Kreis Plön zu beruhigen. Das Gesundheitsamt meldete am Dienstag (Stand 12.30 Uhr) nur eine Neuinfektion binnen 24 Stunden. Die 7-Tage-Inzidenz sank auf 27,2 (Vortag 35).

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 1. März

Über das Wochenende hat sich das Corona-Geschehen im Kreis Plön etwas entspannt. Nach Angaben des Gesundheitsamtes am Montag (Stand 12.30 Uhr) sind seit Freitag nur sechs Neuinfektionen registriert worden. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 35 (Vorwoche 30,3).

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 26. Februar

Das Gesundheitsamt meldete am Freitag (Stand 12.15 Uhr) zehn Neuinfektionen im Kreis Plön binnen 24 Stunden. Daraus errechnet sich eine 7-Tage-Inzidenz von 42,7 (Vorwoche 19,4). Rechnet man die Fälle eines Corona-Ausbruchs in einem Altenheim in Mönkeberg heraus, läge die Inzidenz deutlich niedriger.

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 25. Februar

Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag (Stand 13.15 Uhr) 13 Neuinfektionen binnen eines Tages. Die Inzidenz sank auf 37,7 (Vortag 39,6). Der für den Kreis Plön relativ hohe Wert erklärt sich aus einem Corona-Ausbruch in einem Altenheim. Diese Fälle herausgerechnet, läge die Inzidenz bei 13,2.

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 24. Februar

Nach Corona-Ausbruch in einen Mönkeberger Altenheim steigt die 7-Tage-Inzidenz weiter. Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch (Stand 13 Uhr) 51 Fälle binnen einer Woche. Daraus errechnet sich eine Inzidenz von 39,6 (Vorwoche 8,5). Ohne Mönkeberg läge die Zahl für den Kreis Plön bei 18.

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 23. Februar

Das Gesundheitsamt meldete am Dienstag (Stand 13 Uhr) elf Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Im Vergleich zur Vorwoche sind es 48 mehr. Daraus errechnet sich eine 7-Tage-Inzidenz von 37,3. Lässt man den Corona-Ausbruch im Altenheim in Mönkeberg außen vor, läge die Inzidenz im Kreis nur bei 17.

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 22. Februar

16 Corona-Neuinfektionen sind am Wochenende im Kreis Plön dazugekommen. Das Gesundheitsamt meldete am Montag (Stand 14.30 Uhr) eine Gesamtfallzahl von 851. Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte auf 30,3 (Vorwoche 16). Ein älterer Patient verstarb. Die Zahl der Todesfälle liegt bei 24.

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 19. Februar

Vier neue Corona-Fälle meldet der Kreis Plön (Stand am Freitag, 13.30 Uhr). Sie kommen aber nicht aus dem Pflegeheim, in dem es am Tag zuvor einen Ausbruch gegeben hatte, teilt Kreissprecherin Nicole Heyck mit. 43 Menschen sind zurzeit mit dem Coronavirus infiziert, ein älterer Patient starb.

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 18. Februar

Der Inzidenzwert im Kreis Plön ist sprunghaft angestiegen. Grund ist ein Corona-Ausbruch in einem Alten- und Pflegeheim im Kreis Plön. Zehn Bewohner sowie zwei Mitarbeiter hätten sich mit dem Virus infiziert, teilt der Kreis Plön mit. Insgesamt gab es im Kreis 14 Neuinfizierte (Stand 13.30 Uhr).

m Kreis Plön war der Inzidenzwert am Vortag auf 8,5 gesunken. Doch das ändert sich nun mit der Infektion im Pflegeheim. Neun der zehn positiv getesteten Bewohnerinnen und Bewohner seien asymptomatisch – sie weisen keinerlei Symptome einer Erkrankung auf, so Kreissprecherin Rebekka Merholz. Den Ort des Alten- und Pflegeheims nannte sie nicht.

Alle Bewohnerinnen und Bewohner des Heims, die zugestimmt hätten, seien bereits gegen Corona geimpft worden. Die zweite Impfung sei Anfang Februar erfolgt.

Da alle Wohnbereiche betroffen seien, habe das Gesundheitsamt des Kreises Plön die gesamte Einrichtung unter Quarantäne gestellt, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Derzeit liefen weitere Testungen. „Das Gesundheitsamt ermittelt, wie das Virus in die Einrichtung gelangen konnte“, so Merholz.

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 17. Februar

Die Corona-Lage im Kreis Plön hellt sich immer weiter auf. Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch (Stand 13.30 Uhr) mit nur zwei Neuinfektionen weiterhin einen geringen Zuwachs. Innerhalb einer Woche wurden damit elf Fälle bekannt. Daraus ergibt sich eine Sieben-Tage-Inzidenz von 8,5 (Vortag 12,4).

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 16. Februar

Corona ist im Moment weiter auf dem Rückzug im Kreis Plön. Das Gesundheitsamt meldete am Dienstag (Stand 13.30 Uhr) zwei Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt damit weiter auf 12,4 (Vortag 16). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona stieg um einen auf 22.

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 15. Februar

Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt auf 16, so niedrig wie zuletzt wie im vergangenen November. Das Gesundheitsamt meldete am Montag (Stand 13.30 Uhr) nur zwei Neuinfektionen seit Freitag. Aktuell sind noch 44 Menschen positiv getestet (Vorwoche 60). Ein weiterer Mann starb im Zusammenhang mit Corona.

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 12. Februar

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich im Kreis Plön 810 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, vier mehr als am Donnerstag gemeldet. Das Gesundheitsamt listet am Freitag (Stand 12 Uhr) noch 88 Personen auf, die in Quarantäne sind (Vorwoche 141). Die Inzidenz liegt bei 21 (Vortag 20,2).

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 11. Februar

Das Corona-Geschehen im Kreis Plön bleibt weiter sehr entspannt. Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag (Stand 12 Uhr) nur eine Neuinfektion binnen 24 Stunden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 20,2 (Vortag 23,3). Aktuell positiv sind noch 55 Personen (Vorwoche 69).

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 10. Februar

Deutschlandweit sinken die Corona-Zahlen. Im Kreis Plön steigen sie seit einigen Tagen wieder leicht. Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch (Stand 12 Uhr) sieben Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die Inzidenz liegt bei 23,3 (Vortag 22,5). Seit Beginn der Pandemie steckten sich 805 Menschen an.

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 9. Februar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Plön ist am Dienstag (Stand 13.30 Uhr) leicht auf 22,5 (Vortag 20) gestiegen. Der Kreis meldete sieben Neuinfektionen binnen 24 Stunden. 15 Menschen (Vorwoche 20) mit schweren Symptomen befinden sich in klinischer Behandlung.

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 8. Februar

Die Corona-Lage im Kreis Plön bleibt entspannt. Das Gesundheitsamt meldete acht neue Fälle zwischen Freitag und Montag (Stand 12 Uhr). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 20 (Vorwoche 28). Die Zahl der aktuell noch positiv getesteten Personen beträgt 60 (Vorwoche 67).

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 5. Februar

Die Corona-Lage im Kreis Plön sieht immer besser aus. Das Gesundheitsamt meldete am Freitag (Stand 12 Uhr) keine einzige Neuinfektion innerhalb von 24 Stunden. Die Inzidenzzahl sinkt damit laut Robert-Koch-Institut weiter auf 21,8, die Zahl der Infizierten um vier auf 65.

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 4. Februar

Klingt das Infektionsgeschehen im Kreis Plön langsam ab? Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag (Stand 14 Uhr) fünf Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Die Sieben-Tage-Inzidenz verharrt mit einem Wert von 22 den dritten Tag in Folge auf seinem sehr niedrigen Niveau.

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 3. Februar

Erstmals ist im Kreis Plön ein Corona-Fall mit der südafrikanischen Mutante bekannt geworden. Nach Angaben des Kreises wurde vor 14 Tagen bei einem Reiserückkehrer aus Südafrika diese Virusvariante entdeckt. Die Sieben-Tage-Inzidenz blieb am Mittwoch (Stand 13 Uhr) mit 21 weiterhin niedrig.

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 2. Februar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Plön ging am Montag (Stand 12 Uhr) auf nur noch 20 (Vortag 28) zurück. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 41. Das Gesundheitsamt meldete vier Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. 20 Corona-Patienten befinden sich in klinischer Behandlung.

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 1. Februar

Um diesen Wert beneidet man den Kreis Plön in Deutschland. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt erstmals seit Anfang Dezember unter die Marke von 30. Sie liegt am Montag (Stand 15 Uhr) bei 28. Über das Wochenende sind sieben Neuinfektionen bekannt geworden. 765 Menschen haben sich insgesamt angesteckt.

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 29. Januar

Das Gesundheitsamt meldete am Freitag (Stand 13.30 Uhr) sechs Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 758 Menschen angesteckt. Die Inzidenz sank auf 33 (Vortrag 35). 21 Corona-Patienten liegen in Krankenhäusern (Vortag 24).

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 28. Januar

Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag (Stand 13.30 Uhr) mit vier Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden einen niedrigen Anstieg der Corona-Fälle im Kreis Plön. Seit Ausbruch der Pandemie steckten sich 752 Menschen mit dem Virus an. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 35 (Vortag 39).

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 27. Januar

Die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern ist am Mittwoch um vier auf 25 gestiegen. Das ist ein Rekordwert. Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch (Stand 13.30 Uhr) fünf Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Die Gesamtfallzahl liegt bei 748, die Sieben-Tage-Inzidenz bei 39..

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 26. Januar

14 neue Corona-Fälle sind am Dienstag (Stand 14 Uhr) im Kreis Plön dem Gesundheitsamt seit Montag gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg damit auf 41 (Vortrag 36). Die Gesamtfallzahl liegt bei 743. Das sind 53 Infizierte mehr als am Dienstag der Vorwoche.

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 25. Januar

Das Gesundheitsamt des Kreises Plön registrierte über das Wochenende 13 Neuinfektionen (Stand Montag, 14 Uhr). Von 729 Menschen mit Corona seit März sind 641 wieder genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf 36. 20 Corona-Patienten haben sehr schwere Symptome und liegen in Krankenhäusern.

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 22. Januar

Das Gesundheitsamt des Kreises registrierte am Freitag (Stand 13 Uhr) das 18. Todesopfer im Zusammenhang mit Corona im Kreis Plön. Die Zahl liegt doppelt so hoch wie noch zu Jahresbeginn. Innerhalb von 24 Stunden sind neun neue Corona-Fälle hinzugekommen. 23 Menschen liegen in Kliniken.

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 21. Januar

Das Gesundheitsamt hat am Donnerstag das 17. Todesopfer im Kreis Plön seit Ausbruch der Pandemie gemeldet. Die Gesamtfallzahl stieg innerhalb von 24 Stunden um neun auf 707 (Stand 14.15 Uhr). 22 Menschen mit dem Virus befinden sich in klinischer Behandlung. Die Inzidenz sank auf 36.

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 20. Januar

Die Zahl der Corona-Patienten aus dem Kreis Plön steigt weiter. Das Gesundheitsamt meldet am Mittwoch 23 infizierte Menschen, die in klinischer Behandlung sind (Vortag 22). Die Gesamtfallzahl wächst innerhalb von 24 Stunden um acht auf 698 (Stand 13.30 Uhr). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 37.

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 19. Januar

Die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Plön steigt. Sechs Menschen wurden positiv auf das Coronavirus getestet, meldete der Kreis Plön am Dienstag (Stand 14 Uhr). Ein weiterer Patient musste in eine Klinik eingeliefert werden. Die Gesamtzahl der Fälle seit Beginn der Pandemie liegt nun bei 690.

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 18. Januar

Sieben Menschen im Kreis Plön haben sich neu mit dem Coronavirus infiziert, meldete der Kreis Plön am Montag (Stand 14 Uhr). Die Gesamtzahl der Fälle seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 683, davon gelten 589 als genesen. 21 Covid-19-Patienten werden weiterhin in Kliniken behandelt.

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 15. Januar

Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Corona ist im Kreis Plön auf 16 gestiegen. Eine weitere Person starb nach Angaben des Kreises im Krankenhaus. Das Gesundheitsamt meldete am Freitag (Stand 12.30 Uhr) acht neue Corona-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 47.

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 14. Januar 2021

Die Zahl der Corona-Patienten aus dem Kreis Plön, die wegen schwerer Symptome ins Krankenhaus müssen, ist um vier auf 22 gestiegen. Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag (Stand 14.30 Uhr) zehn neue Ansteckungsfälle innerhalb von 24 Stunden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank leicht auf 42.

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 13. Januar 2021

Erneut ist eine Person aus dem Kreis Plön im Zusammenhang mit Corona gestorben. Die Zahl stieg damit auf 15. Nach Angaben der Kreisverwaltung handelte es sich um einen betagten Menschen. Von den seit März registrierten 651 Fällen sind aktuell noch 79 positiv getestet (Stand Mittwoch 12.30 Uhr).

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 12. Januar 2021

Die Zahl der Corona-Patienten aus dem Kreis Plön, die in einem Krankenhaus liegen, erreicht einen Höchststand. Nach Angaben des Kreises müssen 18 Menschen mit schweren Symptomen klinisch behandelt werden. Am Dienstag (Stand 12.30 Uhr) meldete die Behörde 14 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden.

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 11. Januar 2021

Die Zahl der Toten im Kreis Plön im Zusammenhang mit Corona erhöht sich auf 14. Der Kreis Plön meldete drei Todesfälle über das Wochenende. Es handele sich um betagtere Menschen, so die Mitteilung, aus der das genaue Alter nicht hervorgeht. 14 Neuinfektionen kamen seit Freitag hinzu

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 8. Januar 2021

Nach mehreren Tagen mit einer relativ hohen Zahl von Neuinfektionen, meldete das Gesundheitsamt am Freitag (Stand 13.30 Uhr) nur zwei neue Corona-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden im Kreis Plön. Ein weiterer Mann ist im Zusammenhang mit Corona gestorben. Es ist der elfte Todesfall im Kreis.

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 7. Januar 2021

Die Corona-Pandemie nimmt im Kreis Plön weiter an Fahrt auf. Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag (Stand 13.30 Uhr) zwölf Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Am Vortrag waren es für den Zeitraum sogar 16. 16 Menschen liegen mit Covid-19-Symptomen im Krankenhaus. Einer mehr als am Vortrag.

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 6. Januar 2021

Die Inzidenz im Kreis Plön liegt mit 47 sehr dicht an der Warngrenze von 50, über der der Kreis als Risikogebiet einzustufen ist. Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch (Stand 13.30 Uhr) 16 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Die Zahl der Corona-Patienten in Kliniken stieg um zwei auf 15.

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 5. Januar 2021

Am Dienstag (Stand 12 Uhr) meldete das Gesundheitsamt 15 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Nach Angaben der Behörde ist dafür kein einmaliger Ausbruch in einer Einrichtung verantwortlich, sondern das Geschehen verteilt sich über den Kreis. Die Inzidenz stieg auf von 37 auf 40.

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 4. Januar 2021

Die Zahl der Covid-19-Patienten hat sich über das verlängerte Silvester-Wochenende am Montag (Stand 14 Uhr) auf elf erhöht. Vor einer Woche lag die Zahl erst bei vier. Die Inzidenz (Fälle in einer Woche pro 100.000 Einwohner) stieg leicht auf 37, bleibt damit aber deutlich unter dem Warnwert von 50.

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 3. Januar 2021

Der Kreis Plön meldet den zehnten Todesfall in Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Eine 95-jährige Person ist in Zusammenhang mit dem SARS-CoV-2- Erreger verstorben.

Gestiegen ist auch die Zahl der Neuinfektionen: Seit dem 30. Dezember 2020 kamen insgesamt 27 neue Fälle hinzu, die Gesamtzahl der Infektionen im Kreis Plön seit Beginn der Pandemie beläuft sich damit auf 562.

Der 7-Tage-Inzidenzwert ist auf 34,2 gestiegen.

So ist die Corona-Lage am 29.12.2020

Die Zahl der Corona-Patienten im Kreis Plön, die in einem Krankenhaus behandelt werden müssen, hat sich innerhalb eines Tages verdoppelt. Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch (Stand 14.30 Uhr) zehn klinische Fälle. Innerhalb von 24 Stunden kamen neun Neuinfektionen hinzu.

Das Gesundheitsamt meldet zehn Neuinfektionen für den Kreis Plön (Stand Dienstag 14 Uhr) innerhalb von 24 Stunden. Seit Beginn der Pandemie steckten sich 527 Menschen mit dem Virus an. 460 sind mittlerweile wieder genesen. In Quarantäne befinden sich noch 192 Personen.

So ist die Corona-Lage am 28.12.2020

Über das verlängerte Weihnachts-Wochenende sind 22 neue Corona-Fälle im Kreis Plön hinzugekommen. Laut Gesundheitsamt sind noch 57 Personen aktuell positiv getestet. Vorwoche 56. Die Inzidenz (Fälle pro 100.000 Bewohner in einer Woche) liegt bei 37 und damit weiter unter dem Bundesdurchschnitt.

So ist die Corona-Lage am 23.12.2020

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen bleibt hoch. Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch (Stand 12.30 Uhr) zwölf neue Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden. Damit infizierten sich innerhalb einer Woche 55 Menschen mit dem Virus. 67 Menschen sind aktuell noch positiv getestet.

So ist die Corona-Lage am 22.12.2020

Die Zahl der Corona-Fälle ist am Dienstag (Stand 12.30 Uhr) wieder sprunghaft gestiegen. Das Gesundheitsamt meldete zwölf Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Im Krankenhaus liegen sieben Menschen mit Covid-19-Symptomen. Am Vortrag waren es drei.

So ist die Corona-Lage am 21.12.2020

Der Gesundheitsamt meldete den neunten Todesfall im Zusammenhang mit Corona. Demnach starb eine 87-Jährige, die an schwerwiegenden Vorerkrankungen litt. "Sie starb nicht an Covid-19, sondern mit der Krankheit", so der Kreis. Seit Freitag sind bis Montag (Stand 12.30 Uhr) elf Fälle hinzugekommen.

So ist die Corona-Lage am 18.12.2020

Das Gesundheitsamt registrierte am Freitag (Stand 13.30 Uhr) zwölf Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Das ist der zweithöchste Anstieg im Kreis Plön. Seit Beginn der Pandemie steckten sich 460 Menschen mit dem Virus an, 382 gelten als genesen.

So ist die Corona-Lage am 17.12.2020

Acht neue Corona-Fälle meldete das Gesundheitsamt des Kreises am Mittwoch (Stand 12.30 Uhr) innerhalb der letzten 24 Stunden. Die Inzidenz (Fälle innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Bewohner) blieb bei 40. 43 Menschen konnten die Quarantäne verlassen. 269 haben noch Kontaktverbot.

So ist die Corona-Lage am 16.12.2020

Acht neue Corona-Fälle meldete das Gesundheitsamt des Kreises am Dienstag (Stand 12.30 Uhr) innerhalb der letzten 24 Stunden. Die Inzidenz (Fälle innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Bewohner) sank leicht auf 40. Drei Menschen sind mit schweren Covid-19-Symptomen ins Krankenhaus gekommen.

So ist die Corona-Lage am 15.12.2020

Neun Fälle von Corona-Infektionen sind am Dienstag (Stand 13.30 Uhr) innerhalb von 24 Stunden hinzu gekommen. In Quarantäne befinden sich 312 Menschen, vermeldete das Gesundheitsamt. Die Inzidenz lag zuletzt bei 42. Ein gutes Signal: Derzeit befindet sich kein Covid-19-Patient im Krankenhaus.

So ist die Corona-Lage am 14.12.2020

Die Zahl der neuen Corona-Fälle im Kreis Plön bleibt auf relativ hohen Niveau. Von Freitag bis Montag (Stand 13.30 Uhr) sind zwölf Neuinfektionen gemeldet worden. Die Gesamtfallzahl stieg damit auf 423, davon sind 352 genesen. Zuletzt lag die Inzidenz mit 44,3 nah am Warnwert von 50.

So ist die Corona-Lage am 11.12.2020

Der Kindergarten Schwartbuck ist wegen Corona noch bis zum 16. Dezember geschlossen. Wie erst jetzt bekannt wurde, waren eine Mitarbeiterin mit Symptomen und ein Kind positiv getestet worden. Das Gesundheitsamt des Kreises Plön meldete am Freitag fünf Neuinfektionen (Stand 13 Uhr).

So ist die Corona-Lage am 10.12.2020

Die Corona-Pandemie breitet sich mit wachsender Geschwindigkeit im Kreis Plön aus. Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag (Stand 12 Uhr) 16 neue Corona-Fällen innerhalb von 24 Stunden. So viele wie noch nie. Damit sind derzeit 67 Menschen positiv getestet. In der Vorwoche: 32.

So ist die Corona-Lage am 9.12.2020

Der Kreis Plön steht kurz davor, als Risikogebiet eingestuft zu werden. Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch (13 Uhr) zehn Neuinfektionen innerhalb der letzten 24 Stunden. Die Zahl der Menschen in Quarantäne stieg von 280 auf 323. Ein Lichtblick: Kein Patient befindet sich mehr in einer Klinik.

So ist die Corona-Lage am 8.12.2020

Die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Plön steigt weiter stark an. Bis zum Dienstag (Stand 13 Uhr) sind acht weitere Fälle dazu gekommen, teilt Kreissprecherin Rebekka Merholz mit. In Quarantäne befinden sich 280 Menschen, das sind 26 mehr als noch am Vortag. Ein Patient liegt in der Klinik.

So ist die Corona-Lage am 7.12.2020

Der Kreis Plön erlebte ein bisher einmaliges Corona-Wochenende. Zwischen vergangenem Donnerstag und Montag (Stand 15 Uhr) meldete der Kreis 23 neue Infektionen. Die Inzidenz stieg auf über 32. Allein am Montag kamen sieben neue Corona-Fälle hinzu. Die Gesamtzahl seit März stieg auf 371.

So ist die Corona-Lage am 3.12.2020 im Kreis Plön

Im Kreis Plön haben sich innerhalb von 24 Stunden sechs Menschen neu mit dem Corona-Virus infiziert. Das meldete das Gesundheitsamt des Kreises am Mittwoch (Stand 13 Uhr). Die Gesamtfallzahl stieg damit seit März auf 348. Die meisten davon sind aber wieder virusfrei. Die Inzidenz liegt bei 22,5.

So ist die Corona-Lage am 2.12.2020 im Kreis Plön

Die Zahl der neuen Corona-Fälle im Kreis Plön liegt am Mittwoch fast auf Rekordhöhe. Das Gesundheitsamt meldete zehn Neuinfektionen (Stand 12 Uhr). Sieben von ihnen befanden sich bereits in Quarantäne. Die Zahl der Fälle stieg seit März damit auf 342. 307 sind allerdings wieder virusfrei.

So ist die Corona-Lage am 1.12.2020 im Kreis Plön

Das Gesundheitsamt des Kreises meldete am Dienstag (Stand 12 Uhr) fünf neue Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden. Gleichzeit aber ist die Gesamtzahl der aktuell noch positiv getesteten Menschen von 33 auf 23 gesunken. Es sind in diesem Zeitraum mehr Menschen genesen als erkrankt.

So ist die Corona-Lage am 30.11.2020 im Kreis Plön

Seit Freitagmittag sind über das Wochenende acht neue Corona-Fälle im Kreis Plön hinzugekommen. 33 Menschen sind nach Angaben des Gesundheitsamtes am Montag (Stand 14.45 Uhr) noch mit dem Virus infiziert. Eine gute Nachricht: Zwei Corona-Patienten konnten das Krankenhaus verlassen.

So ist die Corona-Lage am 27.11.2020 im Kreis Plön

Das Gesundheitsamt des Kreises Plön meldete am Freitag (Stand 12 Uhr) drei neue Infektionen mit dem Corona-Virus. Die Inzidenz (Fälle innerhalb einer Woche pro 100.000 Bürger) betrug zuletzt 18,7. Der Wert gehört deutschlandweit zu den niedrigsten. 141 Personen finden sich in Quarantäne.

So ist die Corona-Lage am 26.11.2020 im Kreis Plön

Nach Angaben des Gesundheitsamtes Plön ist am Donnerstag (Stand 14.30 Uhr) ein neuer Corona-Fall innerhalb von 24 Stunden aufgetreten. Am Vortag waren es noch fünf. Sieben Menschen mit schweren Covid-19-Symptomen liegen in einem Krankenhaus.

So ist die Corona-Lage am 25.11.2020 im Kreis Plön

Die Corona-Welle ebbt nicht ab im Kreis Plön. Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch (Stand 15.30 Uhr) fünf Neuinfektionen nach sechs am Vortag. Die Zahl der Menschen in Quarantäne stieg um 15 auf 158.

So ist die Corona-Lage am 24.11.2020 im Kreis Plön

Das Gesundheitsamt des Kreises Plön hat mit sechs Neuinfektionen am Dienstag (Stand 15.30 Uhr) erneut einen starken Anstieg der Corona-Fälle registriert. Eine gute Nachricht: Der Zustand einer Person hat sich so weit verbessert, dass sie aus dem Krankenhaus entlassen werden konnte.

So ist die Corona-Lage am 23.11.2020 im Kreis Plön

Der Zahl der Corona-Fälle legte übers Wochenende um neun zu und übersteigt damit die Zahl von 300. Davon sind die allermeisten Personen aber genesen. Das Gesundheitsamt des Kreises führt aktuell noch 28 positiv getestete Personen.

Der Inzidenzwert des Kreises Plön liegt bei 12,4. Die Zahl sagt aus, wie viele Menschen sich pro 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche mit dem Virus angesteckt haben. Nur der Kreis Schleswig-Flensburg mit einem Wert von 7 ist niedriger als der Kreis Plön. Das gilt nicht nur auf Landesebene, sondern deutschlandweit.

So ist die Corona-Lage im Kreis Plön am 20.11.2020

Im Kreis Plön gibt es aktuell 28 Corona-Infizierte. Auch sonst ist das Gebiet Vorreiter bei den Zahlen. Zwei Neuinfektionen kamen binnen eines Tages hinzu - deutlich weniger als in den anderen Kreisen. Mit 292 bestätigten Corona-Fällen seit Beginn der Pandemie liegt Plön gleichauf mit Flensburg. Mit Blick auf die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner hat der Kreis Plön mit 15,5 jedoch den besseren Wert als Flensburg mit 26,6.

Corona-Lage im Kreis Plön am 17.11.2020

Die Zahl der schweren Verläufe von Corona-Patienten ist im Kreis Plön angestiegen. Nach Angaben des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung liegen aktuell sieben Menschen mit schweren Covid-19-Symptomen im Krankenhaus. In der Vorwoche waren es vier. Am Dienstag kamen zwei Neuinfektionen hinzu. Die Inzidenz im Kreis Plön gehört mit 20 weiterhin zu den niedrigsten deutschlandweit.