Mit sieben Corona-Neuinfektionen über das Wochenende und am Montag (Stand 14 Uhr) bleibt der Inzidenzwert im Kreis Plön bei 26,4. Die Gesamtfallzahl beträgt jetzt 1011, davon genesen sind 930 Menschen. Gestorben an oder mit Corona sind 26, es ist also kein Todesfall dazugekommen.