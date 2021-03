Wieder etwas nach unten ging am Mittwoch die Inzidenz im Kreis Plön – auf 24. Stand 12 Uhr meldete der Kreis vier Neuinfektionen. Die Gesamtfallzahl beträgt 1022, davon gelten 939 als genesen. 211 Menschen befinden sich in Quarantäne, sieben werden derzeit in Kliniken behandelt.