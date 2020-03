Corona: Neun neue Fälle im Kreis Plön

Plön

Die Zahl der an die Landesmeldestelle gemeldeten Covid-19-Erkrankungen ist im Kreis Plön weiter nach oben geklettert.

Von Freitag auf Sonntag stiegen die Fälle von 45 auf 54 Corona-Infizierte. In klinischer Behandlung befinden sich fünf Menschen, einer ist verstorben, teilt Kreissprecherin Nicole Heyck mit.

Corona in Schleswig-Holstein : 117 Menschen in klinischer Behandlung

Seit Beginn der Pandemie wurden in Schleswig-Holstein insgesamt 1007 Fälle bekannt. Das sind 90 mehr als am Vortag. 117 Personen sind oder waren in klinischer Behandlung (plus 14 im Vergleich zum Vortag). Landesweit gibt es inzwischen sechs Todesfälle im Zusammenhang mit der Viruserkrankung gemeldet.

Die Anzahl inzwischen genesener Personen ist nicht meldepflichtig und daher nicht statistisch bei der Landesmeldestelle erfasst.

