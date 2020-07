Plön

Der 50-Jährige stützt seinen Kopf in seine Hände und blickt einigermaßen verzweifelt in Richtung Staatsanwältin, als die die Anklage vorliest. Er ahnt, was auf ihn zukommt. „Ich kann das nicht ableugnen. Ich bin hier, um das, was an Strafe auf mich zukommt, mitzunehmen“, sagte er zu den Beschuldigungen. Im März 2020 stoppt ihn die Polizei in Laboe, als er mit 2,2 Promille Auto fährt. Mehr noch. Kurz zuvor war er seinen Führerschein wegen Alkohols am Steuer schon losgeworden und auch schon einmal beim Fahren ohne Führerschein erwischt worden. Zwei Urteile und zwei Rückfälle innerhalb ganz kurzer Zeit.

Viel Cola-Whisky aus der Dose wegen der Ex-Freundin

Er habe sich auf einem Parkplatz Mut antrinken wollen, sagte der Mann zu dem Laboe-Vorfall. Ein Gespräch mit seiner Ex-Freundin stand an, mit der er sich nach vielen Monaten aussprechen und möglichst versöhnen wollte. Doch die vielen Cola-Whisky aus der Dose schon gegen Mittag passten dazu nicht. Im Mai 2020 ertappte ihn die Polizei in Preetz, wie er wieder ohne Führerschein mit seinem Auto fuhr.

Anzeige

Krise setzte nach dem Tod der Mutter ein

Der Angeklagte sprach von einer „kurzfristigen Krise“, in der er sich befinde und die er überwinden wolle. Der Tod seiner Mutter habe ihn schwer belastet. Mittlerweile arbeitet er mit Mitarbeitern eines Hospizvereins seine Trauer auf. „Vielleicht war es falsche Eitelkeit, vorher mit niemandem über meine Gefühle nach dem Tod meiner Mutter geredet zu haben.“ Damals habe er jeden Tag viel Alkohol getrunken. Auch davon will er loskommen. Wegen der Corona-Krise seien Beratungsgespräche jedoch schwierig gewesen.

Weitere KN+ Artikel

Führerschein weg, Job weg

Den Schlüssel von seinem 20 Jahre alten Wagen, auf den er nach eigenen Angaben lange gespart habe, hatte er abgegeben. Damit will er dem vorbeugen, sich noch einmal ans Steuer zu setzen.

Seine Situation ist schwieriger geworden. Nach dem Führerschein verlor er auch seinen Arbeitsplatz und muss mit wenig Geld im Monat auskommen.

Geständnis wirkt strafmildernd

Das Gericht rechnete dem reuigen Autofahrer an, dass er seine Taten unumwunden zugegeben hat. Doch die wiederholten Rückfälle in kurzer Zeit führten zu einer Strafe von 80 Tagessätzen zu je 15 Euro. Sein Führerschein ist zwei Jahre gesperrt und sein geliebtes Auto wird eingezogen, ohne dass er die Chance hat, es vorher noch zu verkaufen. Ein Umstand, der seine finanzielle Situation nicht leichter macht, auch wenn er die Strafe in 50-Euro-Raten abstottern darf. In dem Urteil fasste der Richter auch die Strafen aus den vorangegangenen Anklagen zusammen.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.