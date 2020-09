Das Gesicht von Alt-Hohwacht verwandelt sich weiter. Die Firma Domus wird zum Jahreswechsel Eigentümer des Strandhotels. Sie plant Ferienwohnungen an der Stelle. Die Gemeindevertretung beschloss eine Veränderungssperre für die Strandstraße, um sich Einfluss auf das Bauprojekt zu sichern.

Von Hans-Jürgen Schekahn