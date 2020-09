Preetz

Um 6.30 Uhr beginnt der Arbeitstag für Altenpflegerin Kristin Leusch und Wohnbereichsleiterin Claudia Storm. Sie machen die Übergabe mit der Nachtwache. Im Team wird besprochen, was es an Neuigkeiten gibt, ob sich Änderungen bei der Medikamentengabe ergeben haben, wie es den Bewohnern geht. Danach geht es in die Zimmer, um beim Waschen, Zähneputzen, Anziehen zu helfen.

Claudia Storm liebt ihre Arbeit. „Ich habe diesen Beruf vor vielen Jahren ergriffen, weil ich gerne alte Menschen betreuen und unterstützen wollte, weil ich ihnen die Zeit mehr als schön machen wollte. So ist es bis heute geblieben“, sagt die Wohnbereichsleiterin.

Anzeige

Man fange die Menschen auf, wenn sie unsicher und manchmal auch vereinsamt ins Pflegeheim kämen, und helfe ihnen bei der Integration. Man sei für sie da, wenn sie krank seien. „Und wir sind auch da, wenn sie sterben.“

Weitere KN+ Artikel

"Wir sind in guten wie schlechten Zeiten für sie da"

Kristin Leusch machte über den Bundesfreiwilligendienst ein Praktikum im Haus am Klostergarten und anschließend eine Ausbildung. „Gerade in der stationären Pflege kann man die Menschen sehr nah und rund um die Uhr begleiten – und in guten wie in schlechten Zeiten für sie da sein“, meint sie. Man sei auch immer ein bisschen Seelsorger. „Sie vertrauen uns vieles an.“

Kaffeeduft zieht frühmorgens über den Flur. „Auf Wunsch gibt es schon vor dem Frühstück einen Kaffee“, erzählt Claudia Storm. Eine Pflegekraft bereitet das Frühstück vor, das im Speiseraum des Wohnbereichs eingenommen wird.

Dabei nehme man auf die Vorlieben der Bewohner Rücksicht, so Storm. Mancher schläft gerne ein bisschen länger. Der eine isst lieber Käse, der andere bevorzugt Marmelade oder Nutella. Die Bettlägerigen werden beim Essen auf dem Zimmer unterstützt.

Lesen Sie auch:Pflegestützpunkt: Pflege im Kreis Plön - das sollten Sie wissen

Nach dem Frühstück starten Kerstin Braemer, die Leiterin der sozialen Betreuung, und ihr Team das Programm mit verschiedensten Aktivitäten. Dazu gehören Kochen und Backen, Bingo und Kegeln, Basteln und Singen sowie tägliche Gymnastik. Die Bewohner können selbst entscheiden, ob sie teilnehmen oder lieber in Ruhe die Zeitung lesen oder etwas anderes machen möchten, betont die Qualitätsbeauftragte Michaela Hähnlein.

Draußen im Garten sitzen Bewohner mit ihren Angehörigen zusammen, unterhalten sich an Tischen mit mobilen Glastrennscheiben – dann können sie den Mund-Nasen-Schutz abnehmen. Auf einer Bank sitzt ein altes Paar, beide mit Maske, er streichelt ihr zärtlich über den Arm.

Viele Änderungen durch die Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie sei natürlich eine enorme Herausforderung, sagt Heimleiterin Susanne Sielaff-Untiedt. Während man früher auch mal Ausflüge in die Stadt zum Eisessen oder an den Strand machen konnte, um barfuß durch den Sand zu stapfen oder die Füße ins Meer zu halten, sei das jetzt nicht mehr möglich. „Wir hatten einen Heidenrespekt vor dem, was im Februar plötzlich auf uns zukam.“ Corona veränderte den Alltag der Senioren.

Permanent seien neue Informationen und Auflagen gekommen. „Die Kollegen haben eine super Arbeit geleistet. Es war wichtig, das Haus zu sichern“, sagt sie. „Ohne dass die Bewohner in den Zimmern bleiben mussten“, fügt Kerstin Braemer hinzu.

Inzwischen dürfen wieder Gäste ins Haus und ihre Angehörigen im Garten, in den Innenhöfen oder im großen Raum treffen. Wenn es einem Bewohner schlecht gehe, dürfe er auch auf dem Zimmer Besucher empfangen. Diese müssten aber neben dem obligatorischen Mund-Nasen-Schutz zusätzlich einen Kittel tragen.

Permanente Risikoanlayse

Für die Mitarbeiter habe man sofort Mappen mit Infos angelegt und Schulungen organisiert, berichtet Michaela Hähnlein. „Wir machen eine permanente Risikoanalyse“, erklärt Susanne Sielaff-Untiedt. Jeden Morgen werde abgefragt, ob es Erkältungsanzeichen oder andere Symptome bei Bewohnern und Mitarbeitern gebe.

Im Wohnbereich 1 sitzen mehrere Bewohner im Aufenthaltsraum zusammen. „Wir backen heute“, erzählt Margrit Bausdorf. Für die 70-Jährige ist es bereits das vierte Heim, in dem sie lebt. Doch in Preetz fühlt sie sich besonders wohl – und macht durch die Physiotherapie wieder Fortschritte. „Es geht mir gut, sehr gut sogar“, betont sie.

Vom Friseur hat sie sich den Pony blau färben lassen, auch die Fingernägel sind blau lackiert. Nun fragt sie Claudia Storm, ob diese ihr noch die Augenbrauen nachziehen kann. Manchmal möchte auch jemand spontan die Haare waschen oder duschen und fragt dann nach Unterstützung.

Zeit für persönliche Wünsche

Wie können solche persönlichen Wünsche mit dem Zeitdruck in der Pflege vereinbart werden? „Wir sind ein eingespieltes Team“, betont Claudia Storm. Die Kollegen seien flexibel und unterstützten sich gegenseitig.

„Wir haben wenig Personalfluktuation, das Stammpersonal gibt viel Sicherheit“, fügt die Heimleiterin hinzu. Zurzeit seien alle Stellen besetzt. Man bilde viel aus und spreche mit den Azubis, in welche Richtung sie sich weiterentwickeln wollten, um sie gezielt fördern zu können. Dazu kämen Geflüchtete, die nach einem Praktikum eine Ausbildung absolviert hätten. „Wir haben über 25 Nationalitäten, die hier zusammenarbeiten“, so Susanne Sielaff-Untiedt.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.