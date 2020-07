Rastorfer Passau

Vor der jüngsten Ausschusssitzung hatte es bereits eine interfraktionelle Besprechung gegeben, berichtete Bürgermeister Hartwig Kühn. „Wir waren uns einig, dass eine Bebauung an der Alten Landstraße mit vielen Problemen behaftet ist – gerade auch in der Bauleitplanung.“

Bandartige Verlängerung nicht genehmigungsfähig

Anwohner hätten sich nur wenige neue Häuser gewünscht. Das wäre aber eine bandartige Verlängerung gewesen, die nicht genehmigungsfähig sei, so Kühn.

Die gemeindlichen Gremien hatten sich bereits seit dem Sommer 2016 mit der baulichen Entwicklung beschäftigt. Ausgehend vom Leitbild war ein neues Baugebiet im Ortsteil Rastorfer Passau priorisiert worden.

Dabei hatte man zunächst einen Bereich am Düsternbrook im Blick, der bereits im Flächennutzungsplan als Entwicklungsfläche ausgewiesen war. Doch die Einmündung zur viel befahrenen Bundesstraße, die durch den Ort führt, war als problematisch angesehen worden.

Allerdings sei bei einem Ortstermin im Jahr 2017 mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr sowie Straßenmeisterei festgestellt worden, dass die Straßenbreite der Straße Düsternbrook ausreichend dimensioniert sei, schrieb die Amtsverwaltung in der Sitzungsvorlage. „Der Gehweg kann bei Begegnungsverkehr überfahren werden.“ Und für ein Baugebiet mit etwa zehn bis zwölf Wohneinheiten sei auf der Lütjenburger Straße kein Linksabbieger erforderlich.

Doch dann richtete sich der Fokus 2018 auf eine Fläche an der Alten Landstraße. Der ehemalige Bürgermeister Thomas Haß richtete im vergangenen Jahr eine bauplanungsrechtliche Voranfrage an die Landesplanungsbehörde.

Anwohnerprotest gegen Pläne

Die erste Idee sei gewesen, einige Häuser direkt an der Straße zu bauen, doch dagegen habe laut Innenministerium die „abzulehnende bandartige Verlängerung im Außenbereich“ gesprochen, berichtete er seinerzeit. Daraufhin habe man die Idee entwickelt, etwas in die Tiefe zu gehen sowie altersgerechtes Wohnen und Klimaschutz (mit dem geplanten Nahwärmenetz) einzubinden.

Doch die Anwohner protestierten und wünschten sich eine deutlich kleinere Lösung. „Wir sind nicht dagegen, dass überhaupt an dieser Stelle gebaut wird – aber doch nicht in dieser Dimension“, protestierte Ende Januar Axel Schlüter, einer der Sprecher der Initiative, zusammen mit anderen Bürgern vor Ort. „Es sollen mehr Häuser gebaut werden als jetzt bereits in der Alten Landstraße stehen.“ Schon damals hatte die Initiative auf die gemeindeeigene Fläche am Düsternbrook hingewiesen.

So reagierten jetzt die zahlreichen Zuschauer zufrieden nach dem einstimmigen Beschluss des Strategieausschusses, die Überlegungen zur Ausweisung von Wohnbauflächen im Bereich der Alten Landstraße einzustellen und ab sofort die Planung wieder auf die im Flächennutzungsplan 2006 dargestellte und im Innenbereichs- und Entwicklungsgutachten der Gemeinde favorisierte Fläche an der Straße Düsternbrook auszurichten.

Bürgermeister will Anwohner ins Boot holen

„Bei der Planung wollen wir alle Anlieger mit ins Boot holen, damit sich jeder einbezogen fühlt“, versprach Bürgermeister Kühn. Mit dem Planungsbüro B2K sollen nun erste Ideen erarbeitet und in der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung am 26. August vorgestellt werden.

