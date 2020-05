Kaum sind die Lockerungen für den Tourismus in Schleswig-Holstein in Kraft getreten, sind die ersten Gäste da. Auch Britta von Dühren und Thomas Abbe-von Dühren haben schon ihre Koffer in die Ferienwohnung in der Alten Musikschule in Preetz getragen – eine Woche später als ursprünglich geplant.