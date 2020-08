Heikendorf

Noch ein paar Minuten ohne Hilfe, dann wäre die ältere Dame am vergangenen Sonntag wohl ertrunken. Und das trotz der vielen Badegäste direkt um sie herum im Wasser und am Heikendorfer Strand (in Höhe des früheren „Haus am Meer“).

Doch niemand bemerkte etwas von dem Drama. Wohl auch wegen des nur etwa hüfthohen Wassers, in dem die 82-Jährige eigentlich noch gut stehen konnte. Aber dann ließ sie ein Schwächeanfall plötzlich nach vorne kippen, die Beine sackten weg, den Kopf bekam sie aus eigener Kraft nicht mehr aus dem Wasser.

Zucken war Zeichen des Überlebenskampfes

Martin Volkmann hatte dieses merkwürdig heftige Schulterzucken etwa 30 Meter vom Strandufer entfernt nur zufällig „mit halbem Auge“ beobachtet, als er sich am Sonntagvormittag nach einem Bad gegen 10.15 Uhr von seiner Frau verabschiedete. Dass er dieses Zucken sofort richtig deutete, als verzweifelter Überlebenskampf einer kurzzeitig hilflosen Frau, ist seiner Erfahrung als ehemaliger ehrenamtlicher Mitarbeiter diverser Wasserwachten zu verdanken. „Dabei lernt man natürlich, ganz genau hinzusehen. Auch wenn es harmlos aussieht, kann es doch gefährlich sein.“

In diesem Fall war es auch mehr als gefährlich. Verzweifelt versuchte die Frau ihren kopfüber abgetauchten Oberkörper aus dem Wasser zu heben. Vergeblich. Die Kräfte reichten nicht. Die Gründe dafür erfuhr Martin Volkmann später: In großer Hitze war es das erste Bad der 82-Jährigen nach einer langen Pause von deutlich mehr als einem Jahr, außerdem habe sie vor noch nicht allzu langer Zeit eine OP an den Beinen überstanden.

"Sie sind sicher mein Schutzengel"

Dann kam der Moment, den beide wohl nie mehr vergessen werden: Martin Volkmann zog die bereits benommene Frau aus dem Wasser, lehnte ihren Kopf nach hinten in seine rechte Armbeuge, strich ihre grauen Strähnen aus dem Gesicht, blickte in tiefblaue, ungläubig staunende Augen, vernahm schmunzelnd den ersten Satz der aus höchster Not Geretteten: „Sie sind sicher mein Schutzengel“.

Der Engel mit Wasser-Rettungserfahrung und Sohn eines Arztes wusste natürlich, was nun zu tun war. Neurologisch schien so weit alles in Ordnung zu sein. Fragen zu aktuellem Wochentag, Namen, Geburtstag oder Wohnort konnte die Seniorin korrekt beantworten. Auch körperlich hatte sie keine auffälligen Symptome, sodass Martin Volkmann die Frau wieder nach Hause brachte, wo sich ihre Schwester weiter kümmern konnte.

Seelische Narben bleiben

Trotz des guten Ausgangs blieben zumindest noch seelische Narben nach dem Zwischenfall. Die Gerettete wollte über das Erlebte weder öffentlich sprechen, noch sich mit ihrem Schutzengel fotografieren lassen. „Wahrscheinlich braucht sie noch einige Zeit, um alles zu verarbeiten“, vermutet Martin Volkmann, der nachdrücklich betont: „Ich bin überhaupt kein Held.“

Hinter der Bereitschaft des 58-Jährigen über die Rettungsaktion zu berichten, stecke ein Anliegen: „Ich möchte mit dieser Geschichte Strandbesucher sensibilisieren: Passen wir vor allem an unbewachten Stränden gut aufeinander auf, wenn wir im Meer baden. Bei Auffälligkeiten lieber einmal zu viel als einmal zu wenig nachfragen, ob alles okay ist.“

Retter ist selber vorsichtig im Wasser

Vorsicht lässt der gebürtige Brasilianer, Wahl-Heikendorfer und bekennende „Wassermensch“ überraschenderweise auch bei sich selber walten – trotz umfangreicher Erfahrungen mit dem nassen Element als ehemals passionierter Surfer, Taucher und (Rettungs-)Schwimmer: „In meiner Freizeit schwimme ich im Meer nie so weit hinaus, dass ich nicht mehr stehen kann.“ Ein Krampf, ein Schwächeanfall, ein Kreislaufproblem könne eben unkalkulierbare Folgen haben. Habe sich jetzt ja wieder gezeigt. Selbst, wenn es diesmal gut ausgegangen sei.

