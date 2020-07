In den Ameos-Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie gibt es einen Ringtausch. Das ärztliche Leitungsteam an den Standorten Kiel, Preetz, Neustadt, Lübeck und Eutin wechselt „im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung“, so die Pressemitteilung des Unternehmens, ihre Posten.