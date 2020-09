In den Gemeinden des Amtes Bokhorst-Wankendorf geht die Angst vor massiven Kostensteigerungen durch das neue Kitagesetz um. „Das ist kein Spaß, das wird eine Herausforderung“, erklärte Stolpes Bürgermeister Holger Bajorat in der Sitzung des Amtsausschusses am Donnerstag in Wankendorf.