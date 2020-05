Hohe Kosten für Asylunterkünfte

Plön/Bosau

Viele Wohnungen, die angemietet wurden, stehen jetzt leer. Aktuell verfüge das Amt über 18 Wohnungen mit 67 Zimmern, die für Asylbewerber und Obdachlose vorgehalten würden, rechnete die Sachbearbeiterin Hellen Harder in der Sitzung des Amtsausschusses vor. Einschließlich einer kleinen Reserve für Notfälle würde aber ein Drittel dieser Kapazitäten ausreichen, um den tatsächlichen Bedarf zu decken. „Wir sollten uns von zwei Dritteln dieser Wohnungen trennen“, regte Harder an.

Allein die jährliche Ersparnis der Kaltmiete liege bei 85.000 Euro. Ganz oben auf der Liste des zu kündigenden Wohnraums stehe ein größeres Haus mit 16 Zimmern in Rantzau, das nur als Gemeinschaftsunterkunft genutzt werden könne. Gerade in Corona-Zeiten müssten hier aber besonders hohe Anforderungen erfüllt werden, was aufgrund der baulichen Voraussetzungen kaum machbar und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten wenig nachhaltig sei. „Wir müssten viele zig Tausende reinstecken, um das Haus sinnvoll nutzen zu können“, erklärte Harder.

Viele Schäden im Gutshaus

Von einer anderen Großimmobilie könne man sich zum Ende des Monats trennen. Ein Gutshaus mit neun Zimmern in Bosau werde gerade von Grund auf saniert. Dies sei leider notwendig geworden, weil die dort untergebrachte Familie plötzlich mit unbekanntem Ziel abgereist sei und die Immobilie in einem schlimmen Zustand zurückgelassen habe. „Wir können daher auch niemanden in Regress für die Beseitigung der vielen Schäden nehmen“, erläuterte Harder.

Aber auch wenn man der Verursacher habhaft werde, scheitere die finanzielle Entschädigung oft an deren wirtschaftlichen Verhältnissen, schilderte Harder einen anderen Fall. So verursachte ein Mieter einmal eine Heizkostennachzahlung in Höhe von 4000 Euro. Zur Tilgung dieser Schuld wurden Ratenzahlungen in Höhe von zehn Euro pro Monat vereinbart. Die Laufzeit dieses zinslosen Kredits läge damit bei über 40 Jahren. Dies seien nur einige Bespiele, die zeigten, wie schnell 2019 allein aus der Bewirtschaftung dieser Unterkünfte ein Fehlbetrag von rund 145.500 Euro entstehen konnte, rechnete Harder vor. Die Gesamtschulden für das vergangene Jahr summieren sich damit auf rund 233.500 Euro, die von allen Amtsgemeinden per Umlage ausgeglichen werden müssen.