Das wollen die Dörfer investieren

Amt Lütjenburg

Schwartbucks Dorfstraße bleibt bis zum Sommeranfang eine Baustelle und damit voll gesperrt. Die Gemeinde nimmt den dritten Abschnitt der Kanalisation in Angriff. 1,6 Millionen Euro steckt Schwartbuck in die Sanierung des Netzes. Bürgermeister Peter Manzke kündigt daher eine Erhöhung des Abwasserpreises an. Das Rohrsystem, in dem Regen und Abwasser gemeinsam entsorgt werden, wird zum Teil auch größer dimensioniert, um Überschwemmungen im Ort zu verhindern. Die Klärteiche müssen entschlammt werden. Manzke rechnet mit Kosten „jenseits“ der 100 000 Euro-Marke. Auch die 20 Jahre alte und defekte Heizung im Dorfgemeinschaftshaus muss in Angriff genommen werden.

Tröndel hatte die Wahl: Schulden oder kaputte Straßen

Umgelegt auf die Zahl der Einwohner muss das kleine Tröndel die größten Investitionen stemmen. 300 000 bis 400 000 Euro gehen in den Ausbau der Straße von der Alten Schule hinüber bis zum Aufgang zum Hessenstein. Den Asphalt zahlt der Schwarzdeckenunterhaltungsverband. Die Kosten für die Anhebung der Gullydeckel oder der Einbau von Rinnen kommt auf die Gemeinde zu. Bürgermeister Volker Schütte-Felsche: „Wir haben die Wahl: Entweder übergeben wir den Nachfolgern Kredite bei der Bank oder eine kaputte Straße.“ Bei den niedrigen Zinsen fiel die Wahl auf den Gang zur Bank. 105 000 Euro sind eingeplant für 700 Kubikmeter Schlamm, die aus einem Klärteich gebaggert werden müssen.

Hohwacht geht den Ausbau des Dünenwegs an vom Edekamarkt bis zum DLRG-Haus. Kosten: erstaunliche 900.000 Euro. Dafür ist dann auch ein Wendehammer drin. Baubeginn ist nach der Saison im September. Bis Ostern ist der Parkplatz am Dünenweg fertig. Kosten 800 000 Euro. Immerhin gab es keine Überraschungen beim Bau. Bürgermeister Karsten Kruse: „Ich bin zufrieden.“

Teure Kanalsanierung in Dannau

„So schnell wie möglich“, will Dannaus Bürgermeister Roland Feichtner mit der Entschlammung zweier Klärteiche beginnen. 40 000 Euro sind dafür veranschlagt. Wegen der guten Werte kann der Schlamm noch auf Feldern aufgebracht werden. Die größte Aufgabe: Die Erneuerung der Abwasserkanäle in Dannau steht an. Eine halbe Million Euro werden in diesem Jahr verbaut. Zum Jahresende steht der Kauf eines Schleppers an. Der Gemeindearbeiter geht in Pension. Die Arbeiten erledigte er mit seinem eigenen Fahrzeug.

Behrensdorfer Kindergarten zieht bis Ostern um

Behrensdorf will zu Ostern seinen Kindergarten einweihen, der ins ehemalige Sportheim umzieht. Und weil Kinder andere Anforderungen haben an Räume als Fußballer, steckt Behrensdorf 240 000 Euro in die Sanierung des Gebäudes stecken. Der Strandwall ist nach der Ostseeflut im Frühjahr 2019 an drei Stellen zerstört. 125 000 Euro an Zuschüssen stehen für die Reparatur bereit. Die Behrensdorfer planen weiter an ihrem neuen Gerätehaus, dass mit einem Dorfgemeinschaftshaus kombiniert werden soll. Bürgermeister Manfred Krumbeck hofft auf einen Baubeginn in 2021.

In Kirchnüchel stehen 184 000 Euro im Haushalt. Der Gemeindeanteil an dem Bau eines Radweges bis nach Eutin-Sielbeck. „Es geht los“, sagte Bürgermeister Jörg Schöning und stellt damit Berichte richtig, die das Ende des Projektes beschrieben. Wann es los geht, steht allerdings noch nicht fest.

Die Gemeinde Giekau hält sich zurück in diesem Jahr. Die Tragfähigkeit der Brücke in Engelau wird überprüft. Der Schulstandort Seekrug bekommt schnelles Internet. Bürgermeister Manfred Koch: „Wir machen ein Jahr Pause bei den Investitionen.“

Panker saniert Rentnerwohnheim

Panker stellt seine Straßenlaternen für 60 000 Euro auf LED-Lampen um. Der Bewegungsraum im Kindergarten aus drei ehemaligen Containern, die für Flüchtlinge vorgesehen waren, soll endlich fertig werden. Kosten 60 000 Euro. Die Gemeinde geht auch den Sanierungsstau im Rentnerwohnheim an. Bürgermeister Ewald Schöning rechnet mit Kosten von bis zu 80 000 Euro. Der Spielplatz in Darry erhält neue Geräte, weil der TÜV die alten für nicht mehr sicher einstufte.

Högsdorfs Bürgermeister Klaus-Peter Klasen freut sich über die neue Fotovoltaikanlage auf dem Gerätehaus. Kosten 23 000 Euro. Sie geht demnächst in Betrieb und liefert Storm für die neuen LED-Straßenlaternen und Pumpen im Abwassersystem. Das spart. Auch können Högsdorfer nach Rücksprache ihr E-Auto am Gerätehaus auftanken.

Blekendorf verbesser Trinkwassersicherheit

Blekendorf steckt 350 000 Euro in den Bau einer zusätzlichen Wasserleitung zwischen Kaköhl und Sehlendorf. Die Sicherheit der Trinkwasserversorgung wächst dadurch, so Bürgermeister Andreas Köpke. Viele Haushalte und die großen Campingplätze könnten im Falle eines Ausfalls einer Leitung über die andere versorgt werden. Mit 50 000 Euro bessert die Gemeinde ihre vielen wassergebundenen Wege aus. „ Köpke: Das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.“ Für 130 000 erhält die Feuerwehr Nessendorf ein neues Löschfahrzeug.

Hohenfelde baut ein neues Aquarium in der Erlebnisausstellung in der Strandkrabbe. In dem mehrere zehntausend Liter fassenden Becken sollen sich Ostseefische wohlfühlen. Bis zu 100 000 Euro kostet die Sanierung der Schäden durch den Ostseesturm am Hohenfelder Strand.

