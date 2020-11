In der Kontroverse um die Zukunft des Amtes Lütjenburg liegt ein neuer Vorschlag der Stadt Lütjenburg auf dem Tisch. Bürgermeister Dirk Sohn hat in einem Schreiben an seines Amtskollegen in den Landgemeinden ein Modell vorgeschlagen, in dem er zum Teil die Geschäftsführung der Verwaltung übernimmt.