Sollte in den nächsten Jahren ein Banküberfall oder gar ein Mord im Amt Schrevenborn aufzuklären sein, könnte die neue Amtsdirektorin höchstselbst die Ermittlungen leiten. Warum sie dazu in der Lage ist, erklärt Juliane Bohrer, die am 1. Juli ihr Amt antritt, im KN-online-Gespräch.