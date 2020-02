Reparatur beschädigter Banketten, Renovierung des Kindergartens, Dorfentwicklungskonzept und Umbau des Dorfgemeinschaftshauses – die sieben Gemeinden im Amt Selent-Schlesen haben in diesem Jahr einiges auf dem Zettel. Die Bürgermeister berichten, was im Einzelnen geplant ist.

Von Silke Rönnau