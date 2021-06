In den Sommerferien rücken die Baumaschinen an. Im Auftrag des Schwarzdeckenunterhaltungsverbandes im Kreis Plön werden in den kommenden Wochen zehn Kilometer Straßen in sechs Gemeinden des Amtes Selent-Schlesen erneuert. Insgesamt handelt es sich um eine Fläche von 43.500 Quadratmetern.