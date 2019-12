Amtsdirektor Sönke Körber tritt am 10. Januar 2020 seine dritte Amtszeit an. Einstimmig wählten die Mitglieder des Amtsausschusses Probstei den 54-Jährigen für weitere sechs Jahre in das Amt. Eines soll nach seinen Worten gleich bleiben: „Meine Tür ist immer offen.“