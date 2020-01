Apple half, einen Betrug aufzuklären

Plön

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Frau unter falschem Namen am 18. April 2018 zwei teure Handys im Internet bestellte: Ein Galaxy Samsung S9 und ein iPhone 8. Der Gesamtwert der Ware betrug rund 1600 Euro. Die Geräte ließ sie an die Adresse einer Frau in Preetz schicken, von der sie wusste, dass sie zu dieser Zeit in einer Klinik lag. Wieder genesen erhielt das 35-jährige Betrugsopfer per Post die Rechnung für die Handys, die sie gar nicht bestellt hatte. Sie ging zur Polizei.

Woher das Handy stammte, wusste sie nicht

Der Datenerfassung von Apple ist es zu verdanken, dass die Beamten der 42-Jährigen auf die Spur kamen. Am 22. April ließ sie das verschwundene iPhone online auf ihren Namen und ihrer Adresse registrieren. Vor Gericht gab sie eine einfache Erklärung dafür an, wie sie nur wenige Tage nach dem Versand an das Smartphone gekommen ist. Sie habe in der Gastronomie gearbeitet und gut verdient. Viel Gäste hätten ihr dabei Handys zum Kauf angeboten. Auch sei sie oft auf Flohmärkten unterwegs. „Bei Handys kann ich nicht Nein sagen.“

Wer ihr denn speziell dieses iPhone aber verkauft habe nur wenige Tage, nachdem es geliefert worden ist? Das wollte der Richter wissen. Die Angeklagte: „Da komme ich nicht mehr drauf.“

Angeklagte saß wegen Körperverletzung mit Todesfolge

Der Richter glaubte ihr das nicht und verurteilte sie zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je zehn Euro. Die Frau ist bei der Justiz keine Unbekannte. Wegen Körperverletzung mit Todesfolge erhielt sie eine Gefängnisstrafe von drei Jahren und drei Monaten. Auch wegen Rauschgiftdelikten saß sie hinter Gittern. Zuletzt wurde sie vom Amtsgericht Plön ebenfalls wegen Betrugs verurteilt. Sie rechnete wegen der neuerlichen Handy-Geschichte ganz sicher mit einer Strafe. Ihre letzten Worte vor Verkündung des Urteils: „Ich werde eh Widerspruch einlegen.“

