So viel steht fest: Im September 2019 rief die Ehefrau des Angeklagten bei der Polizeileitstelle an. Ihr Mann, mit dem sie in einer Wohnung in Plön lebte, sei betrunken Auto gefahren und jetzt wieder zu Hause angekommen. Die Leitstelle schickte sofort eine Streife zu der Wohnung. Dort rochen die Beamten die Schnaps-Fahne des Mannes, ließen ihn pusten und ordneten später eine Blutprobe an. 1,9 Promille Alkohol hatte er gegen 19 Uhr noch im Blut. Den Führerschein war der Mann zunächst los.

Ehefrau wollte vor Gericht nicht aussagen

Eigentlich ein klarer Fall. Doch die Ehefrau machte später von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch, das ihr als Gattin zusteht. Auch sein Sohn, der in der Wohnung war, berief sich darauf. Der Anklage fehlte nun die wichtigste Zeugin. Gegen den Strafbefehl legte der Beschuldigte Widerspruch ein. Jetzt kam es zur Verhandlung, in der auch der Beschuldigte zu dem Vorwurf schwieg.

Staatsanwalt wirft Zeugin vor, die Unwahrheit zu sagen

Klarheit erhoffte sich das Gericht, durch die Aussage der Freundin des Sohnes, die gerade zu Besuch war. Sie musste Aussagen. Die 21-Jährige berichtete aber nur, dass der Angeklagte zurück in die Wohnung kam und seine Ehefrau die Polizei rief. Ob er gefahren ist und etwas getrunken hatte, dazu könne sie nichts sagen. „Mehr weiß ich auch nicht“, erklärte sie mehrmals. Dabei hatte sie zusammen mit ihrem Freund und dessen Mutter zusammen in der Küche gestanden und diskutiert. Sollte sie wirklich nichts vom Grund des Anrufes bei der Polizei erfahren haben? Der Staatsanwalt wurde deutlich: „Ehrlich gesagt, glaube ich ihnen das nicht.“ Er habe den Eindruck, dass vorher unter allen Beteiligten abgesprochen worden sei, was sie sagen dürfe oder nicht.

Motor des Wagens war noch warm

Die Aussagen der eingesetzten Polizeibeamten belasteten den Mann. Als sie eintrafen, waren der Motor und die Abgasanlage noch warm. Jemand war eindeutig mit dem Wagen gefahren. Wer, wenn nicht der Angeklagte? Einen anderen Namen brachte selbst der Verteidiger nichts ins Spiel. Er erklärte sich den warmen Motor allerdings mit dem sonnigen Wetter an diesem Tag. Er forderte einen Freispruch für seinen Mandanten. Die Vorwürfe bewegten sich im „Bereich der Spekulation“.

Anruf der Frau bei der Polizei belastet

Das sah der resolute Staatsanwalt anders. Er sieht die Tat „vollständig bestätigt“ und „widerspruchsfrei“ nachgewiesen. Der Anruf der Frau bei der Polizeileitstelle sei ein klarer Beweis für die Trunkenheitsfahrt ihres Mannes. „Deutlicher geht es nicht.“ Dass sie später dazu keine Angaben mehr machte, sei kein Hinderungsgrund, den aktenkundigen Anruf für eine Verurteilung heranzuziehen.

Angeklagter: "Ich bin unschuldig"

Das Gericht folgte nach kurzer Bedenkzeit der Linie der Staatsanwaltschaft. Der Richter verhängte 30 Tagessätze zu je 40 Euro. Strafmildernd bewerte das Gericht, dass der Mann bisher unbescholten ist. Er fiel nur einmal mit einem Tempoverstoß außerhalb geschlossener Ortschaften auf. Auf seinen Führerschein muss der Mann drei weitere Monate verzichten. Dabei lauteten seine letzten Worte vor der Urteilsverkündung: „Ich bin unschuldig.“

