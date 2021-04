Plön

Im Januar 2020 schlug sie zweimal in einer Feriengemeinde an der Ostsee zu. Dort arbeitete sie als Reinigungskraft in Ferienwohnungen. Aus der Geldbörse ihrer Chefin, zu der sie eigentlich ein sehr enges, freundschaftliches Verhältnis hatte, stahl sie einmal 200, ein anderes Mal 24 Euro.

„Das stimmt schon alles“, sagte die Angeklagte, die mit kleinen Mini-Jobs ihren Unterhalt verdient, ansonsten aber vom Einkommen ihres Partners abhängig ist. „Ich hatte damals sehr, sehr große finanzielle Probleme“, begründete sie den Diebstahl. Dabei sei sie von der Vermieterin der Ferienwohnung wie in einer „Familie“ aufgenommen worden. Sie habe wahrscheinlich nur um das Geld bitten müssen und ihre Chefin hätte es ihr geliehen. Es tue ihr „sehr, sehr leid“, was sie angestellt habe. Als sie von ihr auf das fehlende Geld angesprochen wurde, habe sie sofort die Tat gestanden.

Das wertete das Gericht zugunsten der Angeklagten: Die gestohlenen rund 200 Euro hat sie schon Ende Mai 2020 der Frau wieder zurückgezahlt. Wenige Monate nach dem Diebstahl. Ohne besondere Aufforderung durch das Gericht.

Das wirkte sich hingegen strafverschärfend aus: Bereits im Februar 2019 verurteilte sie ein Gericht wegen Diebstahls in vier Fällen zu einer Geldstrafe von 720 Euro. Die 30-Jährige ist also Wiederholungstäterin nur knapp ein Jahr nach der ersten Verurteilung. Da nützte ihr auch die Reue und das Bedauern im Gerichtssaal nicht viel.

Das Amtsgericht Plön erkannte für den neuerlichen Diebstahl ebenfalls auf eine Strafe von 60 Tagessätzen zu je zwölf Euro. In Summe: 720 Euro. Wenn man die gestohlene Beute dagegen hält, ist das ein sehr schlechtes Geschäft.