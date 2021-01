Plön

Die zierliche Seniorin soll im November 2019 auf dem Probsteier Platz in Laboe einen parkenden Wagen gestreift und für eine heftige Delle im Blech gesorgt haben. Ein Gutachter schätzt den Schaden auf mehr als 1300 Euro. Wie die Beule in den Wagen kam, darüber gab es vor Gericht unterschiedliche Versionen.

Auf dem Weg zum Kaffeekränzchen

Die Angeklagte fuhr zusammen mit einer Bekannten nach Laboe. Sie wollten sich mit anderen Freundinnen in einem Eis-Café treffen. Das machte die Damenrunde regelmäßig und schon lange. Sie habe ihr Auto neben einen großen VW-Bus abgestellt, sagte die Rentnerin aus. Sie habe sich noch gewundert angesichts der schmalen Parkbuchten. „Der traut sich was mit seinem großen Wagen.“ Nach der Rückkehr aus dem Café erblickte sie die Polizei. Zunächst dachte sie, sie hätte vergessen, ihre Parkscheibe einzustellen. Zwei Polizeibeamtinnen sprachen aber von einer möglichen Unfallflucht. „Da war ich von den Socken.“ Zumal sie immer wieder versicherte, dass nun nicht mehr der VW-Bus neben ihrem Wagen stand, sondern ein anderer Wagen. „Das Auto hat da nicht gestanden.“ Sie sprach von einem „ Versicherungsbetrug“.

79-jährige Beifahrerin bestätigt Aussage der Angeklagten

Die 79-jährige Freundin bestätigte das in ihrer Aussage. Neben dem VW-Bus habe sie noch bequem aussteigen können. Das wäre ihr bei dem anderen Wagen, der dicht an der Seitentür parkte, nicht möglich gewesen, wie auf Polizeifotos auch zu sehen war.

Kielerin will vorher mit großem Abstand geparkt haben

Das vermeintliche Opfer, eine 26 Jahre alte Kielerin, schilderte es anders. Sie fuhr auf den Parkplatz, auf dem drei Plätze nebeneinander frei waren. Rückwärts habe sie in den mittleren eingeparkt. Sie ging in eine Bank und hob Geld ab. Nach zehn Minuten sei sie zurückgekehrt und habe den fremden Wagen und die Schäden an ihrem Auto gesehen. Sie rief die Polizei.

Gutachten belastete die Rentnerin

Ein Gutachten belastete die Angeklagte. Die Polizei ließ die Lacksplitter aus den Beulen beider Fahrzeuge untersuchen. Das Ergebnis: Die Farbe der Teilchen ist optisch identisch mit der der beiden Autos. Es gab offenbar einen unsanften Kontakt beider Fahrzeuge.

Kein Freispruch, aber auch keine Strafe

Zur weiteren Klärung hätten die Polizisten angehört und ein Gutachter sich mit den Beulen weiter auseinandersetzen müssen. Das wollten die Beteiligten nicht. Der Richter stellte das Verfahren wegen mangelnden öffentlichen Interesses ein. Ohne Auflagen. Das bedeutet keinen Freispruch für die 74-Jährige, aber sie muss nur für ihre Kosten aufkommen. Sie werde sich dafür stark machen, dass ihre Versicherung den Schaden am anderen Wagen nicht bezahlt, sagte sie zum Schluss.