Im Selenter Gewerbegebiet an der B202 wird an jeder Ecke gebaut, und ein Ende ist nicht in Sicht. Denn das Areal soll um drei Hektar erweitert werden. Die Gemeinde Selent hat die Fläche unlängst erworben. Eine Liste mit Interessenten gibt es schon, gesucht wird noch eine Firma als „Anker“.