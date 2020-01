6 Grad: Kaltstart in der Ostsee

Hohwacht

Die Zahl der Teilnehmer und der Zuschauer hat sich im Vergleich zur Premiere im vergangenen Jahr so gut wie verdoppelt. Hutzfeld war zufrieden mit der Beteiligung, dem guten Wetter, der guten Laune und der schönen Luft. Zusammen mit Jürgen Feldhoff und Oliver Lindenberger startete er vor zehn Jahren das Bad am Neujahrstag. Aus dem Privatvergnügen wurde im vergangenen Jahr ein kleines Event, weil die Freunde erstmals ein bisschen Werbung machten. Nun eine weitere Steigerung.

Hutzfeld nach dem Gang in die Ostsee: "Die Gruppendynamik lässt einen das kalte Wasser ertragen." Er habe Schwimmer dabei, die würden selbst im Sommer nicht ins Wasser steigen. Aber mit einem Pulk von Menschen tauchten sie zum Jahreswechsel. Rund 30 Sekunden dauerte der kalte Badespaß von Strand zur ersten Sandbank und zurück. Hutzfeld: "Man soll es auch nicht übertreiben. Die Füße fangen schon an zu kribbeln." Für die Teilnehmer gab es zum Aufwärmen einen kostenlosen Punsch oder Kakao am Imbiss "Kiek in de See".

