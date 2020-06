Zeit für eine neue Herausforderung

Plön

Die Gemeinschaft in der evangelischen Kirche gab es 1994 in Plön nur als Außenstelle der Kieler Gemeinschaft. Mit seiner Frau Carmen und zwei Kindern zog Lepenies an den Schlossberg und lernte die kleine Gruppe kennen. Seniorenkreis und Bibelgesprächsrunde fanden bei der Familie zu Hause statt, Gottesdienste wurden im Gemeindehaus am Markt gehalten. „Mit unseren ProChrist-Veranstaltungen sind wir dann etwas bekannter geworden in Plön“, erinnert sich Lepenies. „Wir haben damals vieles probiert“, erzählt der 58-Jährige. Die Gemeinschaft erschien einigen als suspekt. Sie waren anders.

2003 gründete sich die Plöner Gemeinschaft offiziell

Ende der 90er-Jahre keimte die Idee, in Plön Pfadfinder anzusiedeln. Der Stamm der „Seeschwalben“ wurde gegründet. Und als sich die Möglichkeit bot, das Haus in der Ulmenstraße 2 zu kaufen, gründete sich im Juni 2003 offiziell die Plöner Gemeinschaft in der evangelischen Kirche. Mit Unterstützung aus Kiel übernahm sie das Gebäude mit der bewegten Vergangenheit. Schließlich war hier schon einmal eine Seglerkneipe, eine Disco, die Arbeiterwohlfahrt und die Familienbildungsstätte untergebracht. Dann stand das Haus drei Jahre leer.

Was dann folgte, hat in der Gemeinschaft „zu einem starken Zusammenhalt geführt“, erzählt Andreas Lepenies. Es wurde gemeinsam angepackt, saniert, umgebaut – auch viele Eltern der Pfadfinder halfen. Ein Jahr später konnte eingezogen werden. Unten die Gemeinschaft mit viel Platz, auch für die Pfadfinder, im Obergeschoss die Familie des Predigers, inzwischen mit fünf Kindern.

Der neue Prediger Mathias Witt kommt im September

Ein Fotoalbum dokumentiert die nächsten Jahre. Gottesdienste finden regelmäßig statt, Feiern und Feste, Männerabende, Stufen des Lebens („eine Art Religionsunterricht für Erwachsene“), zehn Jahre öffnet hier auch das Café Koralle, Kleiderflohmärkte, Männerabende und jedes Weihnachten gibt's ein Krippenspiel. Unvergessen auch das Public Viewing zu Fußball-Meisterschaften. Andreas Lepenies blättert durchs Album. Und kommt zu dem Schluss: „Alles hat auch mal ein Ende.“ Zumindest für ihn. Denn die Gemeinschaft besteht natürlich weiter, bekommt im September einen neuen Prediger: Mathias Witt aus Kiel.

In seiner Plöner Zeit hat sich Lepenies weitergebildet und -entwickelt. Eine dreijährige Ausbildung auf lebensberatender Ebene hat er gemacht, wurde Heilpraktiker für Psychotherapie. Und blieb dann doch der Prediger in der Gemeinschaft. „Das wäre sonst kollidiert.“ Worüber er sich rückblickend besonders freut? „Über das starke Miteinander hier. Nichts läuft ohne die ehrenamtlichen Mitarbeiter“, sagt er.

Städtisch geprägte Gemeinschaftsarbeit

Seine vier Töchter sind inzwischen aus dem Haus, der Sohn macht gerade Abitur und will dann nach Südafrika. Zeit für neue Herausforderungen für Carmen und Andreas Lepenies. Nach einer kleinen Pause geht es nächstes Jahr zur Gemeinschaft in der evangelischen Kirche nach Flensburg. „Da erwartet mich eher eine städtisch geprägte Gemeinschaftsarbeit, mehr mit jungen Erwachsenen. Das Zielpublikum ist anders“, sagt Lepenies und ist gespannt.

Hat er eine Botschaft, mit der er sich aus Plön verabschieden möchte? „Ich habe mal von einem Pfarrer in Zürich etwas gelernt“, erzählt er und zeigt einen hölzernen Bilderrahmen. „In diesem Rahmen findet unser Leben statt, wir kommen da nicht raus, nicht mit unseren Ängsten, nicht mit unserem Fehlverhalten.“ Lepenies nimmt den Rahmen auseinander in zwei Stücke und kombiniert die Holzwinkel neu. „Vom Himmel kommt einer, der sprengt den Rahmen und legt ihn neu zusammen – zu einem Kreuz. Damit eröffnet er uns eine Dimension zu leben. Offen zum Himmel und offen zum Menschsein.“

Bei einem Freiluftgottesdienst wird Andreas Lepenies am Sonnabend, 20. Juni, ab 14.30 Uhr auf der Pfadfinderwiese hinter dem Osterfriedhof verabschiedet.

