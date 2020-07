Schönberg

Für die Sommerferien hat das Probstei Museum in Schönberg vielfältige Aktivitäten für Kinder und Familien geplant, zum Beispiel die beliebten Mitmach-Aktionen zu unterschiedlichen Themen. Wie das Museum mitteilt, ist die Teilnehmerzahl in diesem Jahr auf zehn Personen begrenzt und eine persönliche Anmeldung unter Angabe der Kontaktdaten erforderlich.

Los geht es am Mittwoch, 8. Juli, mit dem Thema Bauernhof. Von 14.30 bis 16 Uhr erfahren Kinder, wie die Menschen früher lebten und arbeiteten, und womit Kinder in ihrer Freizeit gespielt haben. Zu dieser Aktion gehört auch das Melken, das an einer hölzernen Museumskuh geübt werden kann. Außerdem werden ländliche Kinder-Spiele ausprobiert. Begleitet wird diese Veranstaltung von Umweltpädagogin Ulrike Hilker.

Weitere Ferienangebote

Auch die weiteren Ferienangebote finden immer mittwochs von 14.30 bis 16 Uhr statt. Am 15. Juli geht es um das Thema Kräuter, und am 22. Juli werden wieder ländliche Kinderspiele gespielt. Bernstein schleifen können Kinder am 29. Juli. Eine Aktion zu Seilen und Knoten gibt es am 5. August und am 12. August noch eine zu ländlichen Kinderspielen. Die Kosten liegen je nach Angebot bei 4 bis 7,50 Euro.

Diese Mitmach-Aktion ist für Kinder und begleitende Eltern mit Anmeldung offen. Für Eltern besteht eine Maskenpflicht, Kinder müssen keine Maske tragen. Die Teilnahme an diesem Nachmittag kostet 4 Euro pro Teilnehmer. Eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich unter 04344/3174.

