Hohwacht

Wie groß der Unterschied zwischen Nachfrage und Angebot ist, zeigt vor allem am Wochenende die Menschenschlange vor dem kleinen Einkaufsmarkt an der Strandstraße. Die Menschen wollen morgens Brötchen kaufen. Viele Menschen, die eine Wartezeit von 45 Minuten in Kauf nehmen. Mit Corona-Abstand zieht sich der Lindwurm noch deutlich weiter auseinander. Es ist ein Anzeichen dafür, dass die Infrastruktur durch die Gäste überfordert wird.

Zu wenig Geschäfte für zu viel Urlauber

„Wir haben zu wenig Geschäfte“, sagt Bürgermeister Karsten Kruse (Wählergemeinschaft). Im Endeffekt fehlten irgendwann auch Parkplätze, wenn noch mehr Gästequartiere entstünden. Er sieht einen Konsens in der Hohwachter Kommunalpolitik: „Es gibt keinen, der glaubt, wir brauchen noch mehr Betten. Wir wollen keine Sylter Verhältnisse.“

Spitzenpreise für Hohwachter Immobilien

Auf der Nordsee-Insel ist für Einheimische der Wohnraum knapp und teuer geworden, weil Urlauber sich Immobilien kaufen. Ein Trend, der auch schon Hohwacht erfasst hat. Ein Wohnhaus in Hohwacht kostete im vergangenen Jahr durchschnittlich 588.000 Euro. Nur in Laboe an der Förde zahlt man mehr für Häuser.

Verhältnis Dauerwohnungen und Ferienwohnung muss ausgeglichen sein

Die Gemeinde schreitet jetzt schon ein, wo sie kann. Im Bebauungsplan für den Eckrehm/Soltwisch soll das Verhältnis von Dauerwohnen und Ferienwohnungen ausgeglichen sein. Droht die Ausgewogenheit zu kippen, kann die Gemeinde Gästeunterbringung verbieten.

Lesen Sie auch:Veränderungssperre in Alt-Hohwacht

Über Alt-Hohwacht liegt eine Veränderungssperre. Ein Investor, der schon Ferienwohnungen neu gebaut hat, kaufte das Strandhotel. Er will es abreißen lassen und an seine Stelle weitere Gästequartiere bauen lassen. Die Gemeinde befindet sich in Gesprächen mit ihm, wie groß die Dimension zukünftig sein darf. Als Obergrenze für die Bettenzahl in Hohwacht sieht Bürgermeister Kruse die Zahl 3000. Mehr würde den Ort überfordern.

Lesen Sie auch: Richtfest für 40 neue Apartments in Hohwacht

„Das örtliche Straßennetz, die gastronomische Infrastruktur, die verfügbare Fläche am Strand und schließlich auch die Nerven der Einwohner vertragen keine weitere Ausbautätigkeit“, sagt Aristide Hamann von den Grünen. Statt neuer Wohnungen wünscht sich der Gemeindevertreter mehr Gastronomie. Hamann denkt dabei an einen Runden Tisch mit den örtlichen Restaurantbetreibern. Den gab es früher schon einmal.

Lesen Sie auch:Heino Ferch dreht wieder in Lütjenburg

Als nicht mehr zeitgemäß empfindet er das Angebot. In der Entwicklung von gesunden touristischen Strukturen sieht er die Kernaufgabe der Kommunalpolitik der nächsten fünf bis acht Jahre. Als „besorgniserregend“ bezeichnet er, dass Investoren den Ort Hohwacht für sich entdeckt hätten und weiter vereinnahmen wollten. Sie würden auch ungern die Bettenzahl begrenzt sehen.

Lesen Sie auch:Strandcheck Hohwacht - Belebt und beliebt bei Urlaubern

Cornelia Schwabedissen (CDU) rechnet noch mit weiteren Großprojekten im Tourismus in Hohwacht und zählt einige bebaute Grundstücke dafür auf. „Ein Ende ist nicht absehbar.“ Das Schlangestehen vor dem Einkaufsmarkt sorge jetzt schon für Unmut bei Gästen und Einheimischen. Ein weiteres Problem: Menschen, die in Hohwacht zum Beispiel in der Gastronomie arbeiten und dort auch leben wollen, finden keine Wohnungen. Auch Schwabedissen spricht sich für eine Regulierung der Entwicklung von touristischen Wohnprojekten aus, soweit es die Gemeinde überhaupt in ihrer Hand habe.