Trotz Corona müssen die Menschen nicht auf ein stimmungsvolles Adventskonzert verzichten. Dafür sorgen auch der Laboer Kantor Eckhard Broxtermann und sein Kreativteam. Sie haben Videoclips unter dem Titel „Hoffnungsklänge“ produziert. Wer sie sehen will, muss nicht bis zum 29. Dezember warten.

Vier Videoclips für den Advent in Laboe

Anker-Gottes-Kirche - Vier Videoclips für den Advent in Laboe

Anker-Gottes-Kirche - Vier Videoclips für den Advent in Laboe

Von Astrid Schmidt