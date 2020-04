Von Silke Rönnau

Der Allgemeinmediziner Dr. Daniel Lohmann aus Preetz möchte in Corona-Zeiten seine Praxisräume so leer wie möglich haben, um die Ansteckungsgefahr für Patienten und Mitarbeiter zu minimieren. Deshalb reagiert er mit Unverständnis auf den Beschluss, dass Menschen mit leichten Atemwegserkrankungen für eine Krankmeldung nun wieder persönlich in die Praxen kommen müssen. Quelle: Silke Rönnau